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Published Сегодня, 04:30

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Снегопад обрушится в последние дни марта на Приморье

Не расслабляемся: снег, гололед и ветер напомнят о себе в выходные в Приморье

27 марта 2024, 04:30

Снегопад обрушится в последние дни марта на Приморье

В субботу ночью на большей территории Приморского края ожидается снег. Его вызовет циклон. Самые интенсивные осадки пройдут в центральных районах края и на северо-востоке.

Снегопады спровоцируют появление своих спутников — гололеда и снежного наката. Вдобавок во многих районах усилится западный ветер. Температура воздуха будет не из приятных — 0…-6 °C. Об этом сообщает «Примгидромет».

Днем в субботу циклон уйдет в сторону Хабаровского края. Снег прекратится практически везде. Осадки могут сохраниться только на севере Приморья. Станет значительно теплее — от +9 °C на юге до +2 °C на севере.

В ночь на воскресенье местами опять пройдет снег. Днем осадков не ожидается. Температура повысится еще больше по сравнению с субботой — сразу на два-пять градусов.

Во Владивостоке в субботу ожидается облачная погода. Возможны слабые осадки. В воскресенье уже периодически будет выходить солнце, снега не обещают. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0…-2 °C, днем — до +5…+8 °C. В воскресенье будет немного теплее.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Прогноз погоды#Прогноз#Ветер#Осадки#Гололед#Температура
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