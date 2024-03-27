Не расслабляемся: снег, гололед и ветер напомнят о себе в выходные в Приморье

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Снегопады спровоцируют появление своих спутников — гололеда и снежного наката. Вдобавок во многих районах усилится западный ветер. Температура воздуха будет не из приятных — 0…-6 °C. Об этом сообщает «Примгидромет».
Днем в субботу циклон уйдет в сторону Хабаровского края. Снег прекратится практически везде. Осадки могут сохраниться только на севере Приморья. Станет значительно теплее — от +9 °C на юге до +2 °C на севере.
В ночь на воскресенье местами опять пройдет снег. Днем осадков не ожидается. Температура повысится еще больше по сравнению с субботой — сразу на два-пять градусов.
Во Владивостоке в субботу ожидается облачная погода. Возможны слабые осадки. В воскресенье уже периодически будет выходить солнце, снега не обещают. Ветер западный, северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 0…-2 °C, днем — до +5…+8 °C. В воскресенье будет немного теплее.