Новый опыт и новый взгляд: новые участники подключаются к конкурсу «УРСА»

После завершения приема заявок конкурсная комиссия отберет три лучших эскиза, которые отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Эскиз, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет передан проектной компании для выполнения готового проекта благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».