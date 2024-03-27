Новый опыт и новый взгляд: новые участники подключаются к конкурсу «УРСА»

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Более тридцати учащихся Приморского политехнического колледжа поучаствовали во встрече с представителями фабрики и задали интересующие вопросы про условия благоустройства площадки перед кинотеатром «Нептун».
Как отметила после встречи заведующая учебной частью Ольга Кочнева, учащиеся колледжа с большим интересом принимают участие в конкурсе благоустройства, ведь это уникальная возможность увидеть воплощенным в жизнь свой собственный проект.
— Во-первых, для них это опыт участия в конкурсах. Может быть неудача на первой попытке, но потом опыт сыграет свою роль в победе. Во-вторых, этот проект войдет в их портфолио по результатам учебы. Поэтому участие в любых конкурсах очень важно. Говорю: участвуйте во всем! Активные люди у нас очень актуальны. Ваша молодая мысль, ваш молодой потенциал сейчас двигают город вперед, — рассказала Ольга Кочнева.
Напомним, конкурс проектов благоустройства проходит до 2 апреля 2024 года. Участвовать приглашаются молодые (до 30 лет) архитекторы и дизайнеры, учащиеся средних и высших учебных заведений. В состав конкурсной комиссии войдут представители администрации Владивостока, Фабрики мороженого «УРСА», отдела дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий управления градостроительства и архитектуры администрации Владивостока, представители компании Concrete Jungle, жители района Вторая речка.
После завершения приема заявок конкурсная комиссия отберет три лучших эскиза, которые отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Эскиз, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет передан проектной компании для выполнения готового проекта благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».
— Для администрации Владивостока это уже не первый опыт взаимодействия с Фабрикой мороженого в части благоустройства. В прошлом году была обновлена детская площадка в районе Третьей Рабочей, которая сразу же превратилась в излюбленное место отдыха жителей этого района. Проект благоустройства пространства у «Нептуна» еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде Фабрики мороженого за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды, — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.