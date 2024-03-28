Приморский депутат ЗСПК Шульга не согласен с политикой Путина?

Вопрос, который рассматривали депутаты, скорее рабочий, технический. В течение нескольких лет по всей стране многодетные семьи, в которых третий ребенок (или следующие дети) родились до 31 декабря 2023 года, получали из федерального бюджета выплату на погашение ипотеки — 450 тысяч рублей. В Приморском крае была принята региональная мера поддержки (за что наш регион был отмечен как один из лучших в области помощи многодетным семьям) — дополнительно 550 тысяч рублей, итого в Приморье семьи, подпадающие под действие закона, получали миллион. Но к началу 2024 года срок действия федерального закона истёк, а затем президент России Владимир Путин объявил о том, что действие закона будет продлено до 2030 года и что идет работа по принятию соответствующих нормативных документов на федеральном уровне.