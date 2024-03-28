Приморский депутат ЗСПК Шульга не согласен с политикой Путина?

Posted Вчера, 06:44
Published Вчера, 06:44
Modified Вчера, 06:46
Updated Вчера, 06:46
Вопрос, который рассматривали депутаты, скорее рабочий, технический. В течение нескольких лет по всей стране многодетные семьи, в которых третий ребенок (или следующие дети) родились до 31 декабря 2023 года, получали из федерального бюджета выплату на погашение ипотеки — 450 тысяч рублей. В Приморском крае была принята региональная мера поддержки (за что наш регион был отмечен как один из лучших в области помощи многодетным семьям) — дополнительно 550 тысяч рублей, итого в Приморье семьи, подпадающие под действие закона, получали миллион. Но к началу 2024 года срок действия федерального закона истёк, а затем президент России Владимир Путин объявил о том, что действие закона будет продлено до 2030 года и что идет работа по принятию соответствующих нормативных документов на федеральном уровне.
Пока федеральные законодатели выполняют свою работу, правительство края обратилось к депутатам ЗС ПК с просьбой приостановить действие краевого закона. Как только будут приняты федеральные документы, возобновит действие и краевой закон, и все семьи, которым положены выплата, ее получат. В полном объёме.
Казалось бы, вопрос технический, но! Депутат ЗС ПК Геннадий Шульга умудрился из простой — и в чём-то даже бюрократической — казуистики сделать нечто глубоко принципиальное! Пользуясь «аргументами», чаще пускаемыми в ход диванными экспертами, а именно такими оборотами, как «нет ничего более постоянного, чем что-то временное»; «люди рассчитывали на эти деньги» и так далее; он прямо на заседании ЗСПК умудрился устроить цирк на конной тяге, скандал на пустом месте.
Разумеется, и в собственном telegram-канале он выставил свое «особое» мнение по поводу приостановки действия закона, представ перед своими читателями чуть ли не принцем на белом коне, грудью бросающимся на защиту сирых и обездоленных, то есть многодетных семей…
Люди, понимающие и суть закона, который временно приостановили депутаты ЗСПК, и суть Геннадия Шульги — представителя несистемной оппозиции, и, на наш взгляд, человека-скандала, любителя «отчаянно попротестовать» на пустом месте и так далее, только пожимают плечами, узнав об его очередной эскападе.
Но ведь найдутся и те, кто не так глубоко вникает в суть формальных формулировок законов, не понимает деталей, не знает предыстории и видит в Геннадии Шульге действительно «правозащитника» и ай, какого молодца. Такие люди поверят его «аргументам», его попыткам замутить воду, чтобы быстро поймать там рыбку. А только этого Шульге и надо. Наговорить ерунды, выставив себя радетелем за народ. А там… А там хоть не рассветай. Шульга же уже прокукарекал.
Показательно, что на заседании ЗС ПК, на котором Шульга устроил свой коронный аттракцион «защиты прав обездоленных», на самом деле было рассмотрено и принято множество важных поправок, законов в социальной сфере, которые предусматривают и новые выплаты, и льготы разным категориям населения. А главное — и это подчеркнул спикер ЗС ПК Антон Волошко — приморский парламент приводил региональные законы в соответствие с федеральными. И эта работа техническая, но очень важная.
— Мы движемся в одном русле с теми тезисами, которые выдвинул президент России Владимир Путин в своём послании, реализуем те мероприятия, о которых он говорил, — подчеркнул Антон Волошко. — По факту — это стратегия развития страны до 2030 года. И в первую очередь речь идёт о социальной сфере, о поддержке многодетных семей, малоимущих семей, участников СВО и так далее.
На заседании ЗС ПК был принят, например, закон о предоставлении региональной доплаты к пенсии детям-инвалидам, которые проходят очное обучение и на летних каникулах трудятся в ССО. Закон о бесплатном санаторно-курортном лечении добровольцев «Росгвардии». И многие другие — всего более 30 вопросов было рассмотрено!
Но это все — тьфу, мелочь, стоит ли об этом говорить. Вот ухватиться за техническую формулировку, впиться в нее, как клещ в загривок, наплести сто верст до небес и все лесом, запутать, и в итоге предстать перед публикой в белом пальто — вот это стоит внимания. С точки зрения Геннадия Шульги.