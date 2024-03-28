Страшно жил и хорошо, что умер: легендарный авторынок Приморья всегда жил в хаосе

Posted Вчера, 05:52
Published Вчера, 05:52
Modified Вчера, 07:00
Updated Вчера, 07:00
Приморцев ошарашила новость о закрытии именитого автомобильного рынка. Стоянка славилась атмосферой, которая обычно царит в типичном дворе жилого дома во Владивостоке.
Кругом японские иномарки. Парковка забита. От стаи собак внимание отвлекает благой русский мат мужиков, которые ковыряются в машинах. И лишь суровые фразы, зазывающие совершить покупку, возвращали в реальность.
Многие жители страны запомнят «зелёнку» именно такой. Тысячи людей из разных уголков России съезжались поглядеть на качественные японские автомобили по доступной цене.
Например, это видео снято в июне 2023 года. Рынок заполнен ассортиментом на вкус каждого потребителя. Отчего актуально оживлённое настроение среди прибывших покупателей. Смотря этот ролик, невольно осознаёшь масштабы «Зелёного угла».
Уникальное место прекращает своё существование. Люди экстренно перегоняли машины. А те авто, что остались без защиты своих хозяев, эвакуировали представители власти.
Вот так закончилось 30-летнее существование исторической локации Владивостока.
Как же зарождался популярнейший «автобазар»? Корреспондент «Восток-Медиа» узнал из первых уст. Женщина переехала на Нейбута в эпоху свободы и преобразований — 90-х годах. Именно в это время она воочию наблюдала за пиком развития «Зелёного угла».
«Это был кошмар»
Моряки привозили автомобили на продажу, но не хотели оплачивать стоянку на «зелёнке». Ушлые продавцы решили, что смотрины машин можно устроить недалеко от авторынка.
С пятницы до воскресенья четырёхколёсный товар выстраивался вниз от роддома №2 по улице Нейбута. Дорога была заполонена так, что для движения транспорта оставалось 1,5 полосы из 4-х имеющихся. Бесконечные пробки сковывали этот район. Таксисты отказывались принимать заявки горожан, никакие службы доставки не привозили товары в конце недели.
«Они приезжали целыми семьями»
Торговцы брали с собой жён и детей. В сквере около дороги люди разводили костры для приготовления еды. Они ночевали в машинах. Но и это не самое жуткое зрелище.
Оказывается, одинокие мужчины коротали время между сделками в компании жриц любви. В городе даже был особый тариф для постояльцев рынка на обочине.
«И вернулся „Зелёный угол“ обратно»
Спустя 2 года мучений, жалоб, скандалов помощь прибыла. Сменилась власть, на горизонте появился человек, который положил конец страданиям горожан. Силовики разогнали незаконное место торгашей. И этот процесс выглядел уж очень эффектно. Сотрудники ГАИ, в сопровождении эвакуаторов и объявлений в громкоговоритель, навели суету. Спустя 3 недели товар вернулся на «зелёнку». Видимо, продавцы и владельцы территории нашли общий консенсус в конфликте.
«Всё когда-нибудь заканчивается. В этом нет ничего печального.
Важно то, что начинается после»
Местная жительница также отметила, что закрытие легендарного автомобильного рынка — верное решение. Нейбута — уже не пригород, а полноценный район Владивостока. В жилых кварталах продолжать торговлю автомобилями сомнительная затея.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Зелёный угол» переехал в пригород Владивостока, на довольно крупный участок земли в районе СНТ «Серебрянка-2» — на перекрестке трассы «Де-Фриз — Новый — Седанка — Патрокл», где живут люди, желающие вести свой быт в спокойствии и умиротворении, а не в соседстве с «грудой» японского автопрома.