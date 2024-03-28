Страшно жил и хорошо, что умер: легендарный авторынок Приморья всегда жил в хаосе

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что «Зелёный угол» переехал в пригород Владивостока, на довольно крупный участок земли в районе СНТ «Серебрянка-2» — на перекрестке трассы «Де-Фриз — Новый — Седанка — Патрокл», где живут люди, желающие вести свой быт в спокойствии и умиротворении, а не в соседстве с «грудой» японского автопрома.