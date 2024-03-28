Зачем депутат Шульга нагнетает социальную напряженность?

Posted Вчера, 04:19
Published Вчера, 04:19
Modified Вчера, 06:48
Updated Вчера, 06:48
Мера эта временная и связана она с принятием федерального закона. То есть до 2024 года на территории России действовала федеральная мера поддержки по выплате 450 тысяч рублей многодетным семьям, в которых третий или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года. В совокупности к этому закону в Приморье действовала региональная мера поддержки, предусматривающая выплату 550 тысяч рублей. В итоге приморские семьи с тремя и более детьми получали на погашение ипотечных кредитов единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Однако срок действия федерального закона истек. Президент России Владимир Путин объявил о том, что действие закона будет продлено до 2030 года, и сегодня идет работа по принятию соответствующих нормативных документов на федеральном уровне. А пока они не приняты — краевой закон было решено временно приостановить, и возобновить, соответственно, когда вступят в силу изменения в федеральное законодательство. А, значит, после этого возобновятся и выплаты, и семьям будут снова выплачивать пособие в полном объеме.
Однако, видимо, не всем народным избранникам понятен этот механизм. Так, депутат Геннадий Шульга в своем телеграм-канале разразился критикой в адрес своих коллег, проголосовавших за эту приостановку. Есть также подозрение, что депутат, занимаясь циничным популизмом, пользуясь тем, что люди могут не до конца понимать всех юридических тонкостей законотворчества и применения законов, пытается специально нагнетать социальную напряженность.
Отметим, что в краевой казне средства на выплату многодетным семьям заложены в размере 832 миллионов рублей. То есть ни о какой отмене выплат речи не идет. В пояснительной записке к краевому законопроекту говорится, что после вступления в силу федерального законодательства будут внесены соответствующие изменения в Закон Приморского края от 26.01.2023 № 284-КЗ «О мере социальной поддержки семей, имеющих детей, в части погашения обязательств по ипотечным жилищным (займам)». А это значит только одно — все многодетные семьи, на которых распространяется эта мера поддержки, свои деньги получат в полном объеме.