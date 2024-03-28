Зачем депутат Шульга нагнетает социальную напряженность?

Мера эта временная и связана она с принятием федерального закона. То есть до 2024 года на территории России действовала федеральная мера поддержки по выплате 450 тысяч рублей многодетным семьям, в которых третий или последующие дети родились до 31 декабря 2023 года. В совокупности к этому закону в Приморье действовала региональная мера поддержки, предусматривающая выплату 550 тысяч рублей. В итоге приморские семьи с тремя и более детьми получали на погашение ипотечных кредитов единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей. Однако срок действия федерального закона истек. Президент России Владимир Путин объявил о том, что действие закона будет продлено до 2030 года, и сегодня идет работа по принятию соответствующих нормативных документов на федеральном уровне. А пока они не приняты — краевой закон было решено временно приостановить, и возобновить, соответственно, когда вступят в силу изменения в федеральное законодательство. А, значит, после этого возобновятся и выплаты, и семьям будут снова выплачивать пособие в полном объеме.