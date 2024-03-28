Знаменитый на всю Россию авторынок "Зеленка" в центре нового скандала в Приморье

Posted Вчера, 01:21
Published Вчера, 01:21
Modified Вчера, 07:01
Updated Вчера, 07:01
Чуть больше недели назад прокуратура Приморья сообщила, что освободила ещё один участок авторынка «Зелёный угол». Выяснилось, что предприниматели заняли земли, принадлежащие Минобороны, незаконно. На вывоз «товара» автоторговцам дали несколько дней.
Сбившись в кучку «бездомные» и «угнетённые» коммерсанты не нашли ничего лучше, чем «перевезти» свои авто на достаточно крупный участок земли в районе СНТ «Серебрянка-2» — на перекрестке трассы «Де-Фриз — Новый — Седанка — Патрокл». И, надо сказать, что с решением они поторопились напрасно.
По информации редакции «Восток-Медиа», жители СНТ «Серебрянка-2» перспективе такого соседства не рады.
Оно и понятно. «Серебрянка-2» — это тихий, весьма перспективный район, где в большинстве своём строят уют многодетные семьи, военнослужащие, прибывшие с полей спецоперации, обладатели дальневосточных гектаров и участники сельской ипотеки — люди, желающие жить в спокойствии и умиротворении, а не в соседстве с «грудой» японского автопрома. Но, само собой, их мнения никто не спрашивал. А зачем?
Более того, обозначенный участок находится в пределах границ ТОР, где без ряда длительных согласований даже палку воткнуть в землю не получится.
Помогать «разрушать» привычный уклад микрорайона, видимо, уже взялось ООО «СервисЦентр», которое, судя по всему, и арендует участок. Принадлежит компания, по данным СПАРК-Интерфакс, некой Елене Авхимович, принося ей из года в год сплошные убытки.
Руководство «СервисЦентра» в лице генерального директора компании Иванны Синенко уже успело «сбегать» к СМИ и презентовать свою «гениальную» идею возродить «наследие города».
Впрочем, эксперты отмечают, что никаким наследием «Зелёнка» уж давно и не пахнет. В разговоре с корреспондентами издания сразу несколько источников, связанных с продажей импортных авто, заявили, что подобные авторынки — это остаточные рудименты девяностых и начала нулевых, являющие в себе яркие примеры серой экономики.
Тем более, сегодня потенциальные покупатели активно используют агрегаторы или предпочитают выбирать проверенные автосалоны. Необходимость в существовании подобных «Зелёному углу» мест попросту отпала.