Знаменитый на всю Россию авторынок "Зеленка" в центре нового скандала в Приморье

Оно и понятно. «Серебрянка-2» — это тихий, весьма перспективный район, где в большинстве своём строят уют многодетные семьи, военнослужащие, прибывшие с полей спецоперации, обладатели дальневосточных гектаров и участники сельской ипотеки — люди, желающие жить в спокойствии и умиротворении, а не в соседстве с «грудой» японского автопрома. Но, само собой, их мнения никто не спрашивал. А зачем?