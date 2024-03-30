Это взрыв мозга: почему смартфоны провоцируют агрессию — как бороться

Posted 30 марта, 04:46
Published 30 марта, 04:46
Modified 31 марта, 12:51
Updated 31 марта, 12:51
Номофобия — новый термин, появившийся не так давно. Зависимость от телефона можно сравнить с состоянием, вызванным употреблением химических веществ. Специалисты считают это большой проблемой современного общества, которая только набирает обороты, пишут «Новые известия».
Усилила тенденцию пандемия COVID-19 и самоизоляция, увеличив время, проводимое людьми с мобильными телефонами. В условиях ограниченного общения в реальном мире сетевое взаимодействие стало одним из основных способов поддержания социальных связей.
Но причины зависимости от гаджетов не ограничиваются лишь этим. Они включают в себя и другие факторы, такие как низкий уровень эмоциональной стабильности, ощущение одиночества, тревогу и депрессию.
Постоянное пребывание в мире гаджетов может привести к снижению концентрации внимания, эмоциональной нестабильности, стрессу, выгоранию, нервозности, агрессивности, потере мотивации.
Частыми спутниками номофобии являются также бессонница, напряжение глаз, боли в спине, шее и плечах, а также головные боли и мигрени.
Чтобы избежать развития зависимости, полезно ограничивать общее время, проведенное с устройством: избегайте его использования за час до сна, сразу после пробуждения и во время еды, не берите его с собой в магазин или на прогулку.
Отключите уведомления от ненужных приложений или установите режим «тишины» на определенное время. Это поможет избежать постоянного отвлечения и сосредоточиться на текущих задачах.
Практикуйте цифровой детокс. Временами делайте паузу от гаджетов и социальных сетей. Проведите выходной день без телефона или устройте неделю без доступа к интернету. Это поможет вам осознать, насколько сильно вы зависимы от технологий.