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Posted 30 марта, 04:46

Published 30 марта, 04:46

Modified 31 марта, 12:51

Updated 31 марта, 12:51

Как бороться с зависимостью от гаджетов?

Это взрыв мозга: почему смартфоны провоцируют агрессию — как бороться

30 марта 2024, 04:46

Как бороться с зависимостью от гаджетов?

Мы уже и не замечаем, как много времен проводим за смартфонами, планшетами и прочими гаджетами, они стали почти обязательным атрибутом современной жизни. Под влияние попали все — взрослые, подростки и дети. Психологи называют это номофобией и считают это проблемой.
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Номофобия — новый термин, появившийся не так давно. Зависимость от телефона можно сравнить с состоянием, вызванным употреблением химических веществ. Специалисты считают это большой проблемой современного общества, которая только набирает обороты, пишут «Новые известия».

Усилила тенденцию пандемия COVID-19 и самоизоляция, увеличив время, проводимое людьми с мобильными телефонами. В условиях ограниченного общения в реальном мире сетевое взаимодействие стало одним из основных способов поддержания социальных связей.

Но причины зависимости от гаджетов не ограничиваются лишь этим. Они включают в себя и другие факторы, такие как низкий уровень эмоциональной стабильности, ощущение одиночества, тревогу и депрессию.

Постоянное пребывание в мире гаджетов может привести к снижению концентрации внимания, эмоциональной нестабильности, стрессу, выгоранию, нервозности, агрессивности, потере мотивации.

Частыми спутниками номофобии являются также бессонница, напряжение глаз, боли в спине, шее и плечах, а также головные боли и мигрени.

Чтобы избежать развития зависимости, полезно ограничивать общее время, проведенное с устройством: избегайте его использования за час до сна, сразу после пробуждения и во время еды, не берите его с собой в магазин или на прогулку.

Отключите уведомления от ненужных приложений или установите режим «тишины» на определенное время. Это поможет избежать постоянного отвлечения и сосредоточиться на текущих задачах.

Практикуйте цифровой детокс. Временами делайте паузу от гаджетов и социальных сетей. Проведите выходной день без телефона или устройте неделю без доступа к интернету. Это поможет вам осознать, насколько сильно вы зависимы от технологий.

#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Новости#Технологии#Россия#НИ#Еда#Гаджеты#Социальные сети#Смартфоны#Агрессия#Одиночество#Депрессия#Стресс#Головная боль#Прогулка
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