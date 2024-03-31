Картошка и хлеб: учёный рассказал, от чего нужно отказаться, чтобы дожить до 130 лет

Возможно ли достичь возраста в 130 лет? Ученый Вальтер Лонго уверен, что это возможно, но только при правильном питании. Он считает, что отказ от пяти определенных продуктов может быть ключом к увеличению продолжительности жизни.

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