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Posted 31 марта, 01:53

Published 31 марта, 01:53

Modified 31 марта, 12:51

Updated 31 марта, 12:51

Картошка и хлеб: учёный рассказал, от чего нужно отказаться, чтобы дожить до 130 лет

Картошка и хлеб: учёный рассказал, от чего нужно отказаться, чтобы дожить до 130 лет

31 марта 2024, 01:53
Возможно ли достичь возраста в 130 лет? Ученый Вальтер Лонго уверен, что это возможно, но только при правильном питании. Он считает, что отказ от пяти определенных продуктов может быть ключом к увеличению продолжительности жизни.
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По данным «Новых Известий», эти продукты — пицца, паста, протеин, картофель и хлеб. Лонго объясняет, что пицца и макароны, которые содержат большое количество рафинированных углеводов и обработанных ингредиентов, связаны с повышением веса, воспалением и риском развития хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.

Избыточное потребление белка, особенно животного происхождения, также может стать проблемой. Высокое потребление белка животного происхождения связано с повышенным риском рака и сердечно-сосудистых заболеваний.

Картофель, особенно жареный или переработанный, может вызывать увеличение веса и нарушение обмена веществ из-за высокого содержания крахмала и вредных методов приготовления.

Хлеб, особенно из рафинированной муки, также не является питательным продуктом и может повысить уровень сахара в крови, что приводит к развитию инсулинорезистентности и метаболической дисфункции со временем.

Приверженцы этого подхода уверены, что отказ от этих продуктов поможет уменьшить негативные последствия для здоровья и увеличит продолжительность жизни.

Однако критики предостерегают от чрезмерного упрощения сложного процесса старения. Они считают, что хотя минимизация потребления этих продуктов может быть полезной, также важно учитывать и другие факторы, такие как генетика, образ жизни и окружающая среда.

#Общество#Новости#Здоровье#Россия#НИ#Питание#Окружающая среда#Вес#Сердечно-сосудистые заболевания#Хлеб
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