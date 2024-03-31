Картошка и хлеб: учёный рассказал, от чего нужно отказаться, чтобы дожить до 130 лет

Posted 31 марта, 01:53
Published 31 марта, 01:53
Modified 31 марта, 12:51
Updated 31 марта, 12:51
По данным «Новых Известий», эти продукты — пицца, паста, протеин, картофель и хлеб. Лонго объясняет, что пицца и макароны, которые содержат большое количество рафинированных углеводов и обработанных ингредиентов, связаны с повышением веса, воспалением и риском развития хронических заболеваний, таких как диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
Избыточное потребление белка, особенно животного происхождения, также может стать проблемой. Высокое потребление белка животного происхождения связано с повышенным риском рака и сердечно-сосудистых заболеваний.
Картофель, особенно жареный или переработанный, может вызывать увеличение веса и нарушение обмена веществ из-за высокого содержания крахмала и вредных методов приготовления.
Хлеб, особенно из рафинированной муки, также не является питательным продуктом и может повысить уровень сахара в крови, что приводит к развитию инсулинорезистентности и метаболической дисфункции со временем.
Приверженцы этого подхода уверены, что отказ от этих продуктов поможет уменьшить негативные последствия для здоровья и увеличит продолжительность жизни.
Однако критики предостерегают от чрезмерного упрощения сложного процесса старения. Они считают, что хотя минимизация потребления этих продуктов может быть полезной, также важно учитывать и другие факторы, такие как генетика, образ жизни и окружающая среда.