Машина с людьми улетела в кювет в Приморье, есть ли пострадавшие неизвестно

На опубликованных в telegram-канале кадрах видно, что автомобиль лежит всеми колёсами вверх. Рядом не было ни скорой, ни полиции, ни людей. Неизвестно, произошло ДТП сегодня или несколько дней назад. Также неясна и судьба находившихся внутри авто людей.