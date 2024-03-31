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Posted 31 марта, 03:29

Published 31 марта, 03:29

Modified 31 марта, 12:50

Updated 31 марта, 12:50

Машина с людьми улетела в кювет в Приморье, есть ли пострадавшие неизвестно

Машина с людьми улетела в кювет в Приморье, есть ли пострадавшие неизвестно

31 марта 2024, 03:29
Жёсткое ДТП произошло на одной из трасс региона. О состоянии людей в пострадавшей машине ничего не ясно.
Сюжет
Авария

По информации новых медиа, авария произошла в Шкотовском районе Приморья. Сообщается, что водитель автомобиля неустановленной марки не справился с управлением, съехал с трассы, сбил дорожный знак, вылетел в кювет и перевернулся.

На опубликованных в telegram-канале кадрах видно, что автомобиль лежит всеми колёсами вверх. Рядом не было ни скорой, ни полиции, ни людей. Неизвестно, произошло ДТП сегодня или несколько дней назад. Также неясна и судьба находившихся внутри авто людей.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Новости#Видео#Авария#ДТП#Скорая помощь#Больница#Трасса#Пострадавшие#Водитель#Шкотовский район#Кювет#Дорожный знак
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