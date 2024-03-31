Машина с людьми улетела в кювет в Приморье, есть ли пострадавшие неизвестно

Posted 31 марта, 03:29
Published 31 марта, 03:29
Modified 31 марта, 12:50
Updated 31 марта, 12:50
По информации новых медиа, авария произошла в Шкотовском районе Приморья. Сообщается, что водитель автомобиля неустановленной марки не справился с управлением, съехал с трассы, сбил дорожный знак, вылетел в кювет и перевернулся.
На опубликованных в telegram-канале кадрах видно, что автомобиль лежит всеми колёсами вверх. Рядом не было ни скорой, ни полиции, ни людей. Неизвестно, произошло ДТП сегодня или несколько дней назад. Также неясна и судьба находившихся внутри авто людей.