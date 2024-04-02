Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!

Posted Вчера, 06:59
Published Вчера, 06:59
Modified Сегодня, 00:58
Updated Сегодня, 00:58
Оценивать присланные идеи о преобразовании пустующей ныне площадки в комфортную территорию притяжения для жителей города будет компетентное жюри из представителей Фабрики мороженого «УРСА», администрации Владивостока, архитекторов и дизайнеров. Член жюри, руководитель дизайн-студии ADgroup Алена Ироденко, ждет от конкурсантов новых, прежде всего, нестандартных идей.
«Поскольку это конкурс молодых дизайнеров и архитекторов, то надеюсь, что их проекты будут по-настоящему свежими! В чем-то даже с юношеским максимализмом и рвением создать что-то новое и креативное. Поэтому как член жюри я буду в первую очередь обращать внимание на фантазию автора. И, поскольку это хоть молодые, но уже профессионалы, конечно, важными критериями будут умение вписать проект в городскую среду, конструктивные решения, которые предложит автор. И технические возможности реализации проекта — ведь эскиз победителя, после доработки, будет воплощен в жизнь», — поделилась Алена Ироденко.
Уже на следующей неделе члены жюри конкурса молодых архитекторов приступят к оценке присланных работ. Три лучших эскиза затем отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Эскиз, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет передан проектной компании для выполнения готового проекта благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».
«Для администрации Владивостока это уже не первый опыт взаимодействия с Фабрикой мороженого в части благоустройства. В прошлом году была обновлена детская площадка в районе Третьей Рабочей, которая сразу же превратилась в излюбленное место отдыха жителей этого района. Проект благоустройства пространства у „Нептуна“ еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде Фабрики мороженого за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды», — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.