Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!

Уже на следующей неделе члены жюри конкурса молодых архитекторов приступят к оценке присланных работ. Три лучших эскиза затем отправятся на интернет-голосование, а их авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». Эскиз, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, будет передан проектной компании для выполнения готового проекта благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».