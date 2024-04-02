ОТЧЕТ об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза»

Posted Вчера, 01:56
Published Вчера, 01:56
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В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации информирует о сведениях об использовании имущества за 2023год.
Остаток денежных средств на начало года 206,89 тыс.руб.
Поступило на расчетный счет в 2023году 200,00 тыс. руб.,
- пожертвование на целевые программы – 200,00тыс. руб.;
В 2023году Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края израсходовало 206,963 тыс.руб., из них:
¾ на проведение целевых программ – 191,298 тыс. руб.;
- на комиссию за ведение расчетного счета – 8.445 тыс. руб.;
- право использование "СБИС ЭО-Базовый 6.345тыс. руб.;
- прочие отчисления - 0,875тыс.руб.
На конец отчётного периода остаток денежных средств на расчетном счете Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края составил 199,927тыс. руб.