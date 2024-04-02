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Posted Вчера, 01:56

Published Вчера, 01:56

Modified Вчера, 01:58

Updated Вчера, 01:58

ОТЧЕТ об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза»

2 апреля 2024, 01:56
ОТЧЕТ об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза» Приморского края в 2023 г.

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Рязанское региональное отделение Общероссийской общественной организации информирует о сведениях об использовании имущества за 2023год.

Остаток денежных средств на начало года 206,89 тыс.руб.

Поступило на расчетный счет в 2023году 200,00 тыс. руб.,

-         пожертвование на целевые программы – 200,00тыс. руб.; 

В 2023году Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края израсходовало 206,963 тыс.руб., из них:

  1. Расходы на целевом мероприятии 191,298тыс. руб.:

          ¾ на проведение целевых программ – 191,298 тыс. руб.;

  1. Расходы на содержание аппарата управления 15,665 тыс. руб.:

-         на комиссию за ведение расчетного счета – 8.445 тыс. руб.;

-         право использование "СБИС ЭО-Базовый 6.345тыс. руб.;

-         прочие отчисления -  0,875тыс.руб.

          На конец отчётного периода остаток денежных средств на расчетном счете Общественного движения «Народная экспертиза» Приморского края составил 199,927тыс. руб.

ОТЧЕТ об использовании своего имущества Общественным движением «Народная экспертиза» Приморского края в 2023 г.
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