В Приморье запустили новый сервис для покупки новых и «почти новых» товаров

Если говорить о маркетплейсах, таких как например Озон или Wildberries, где также представлены новые товары, покупатель может выбрать и купить, но связаться с продавцом и договориться о цене не имеет возможности В этом принципиальное отличие маркетплейсов от Авито Молла. Директор по продуктам «Авито Товаров» Ирина Грачева отметила, что первые тесты этого сервиса начали в 2023 году. Тогда в закрытом режиме раздел был доступен 1 миллиону пользователей только на несколько недель. Уже по итогам тестов, по словам Грачевой, было замечено, что продажи в «Авито Молле» выше на 11%, чем в основном пространстве сервиса. По данным аналитиков Авито. сегодня жители Владивостока, увеличили число заказов через Доставку на 98% за год, а средний чек покупки в онлайн во Владивостоке составил 3 900 ₽. Самыми популярными категориями товаров в Приморье являются «Одежда, обувь и аксессуары», «Коллекционирование», «Запчасти и аксессуары» и «Книги и журналы».