В Приморье запустили новый сервис для покупки новых и «почти новых» товаров

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Ранее издание E-pepper сообщало о росте спроса на рессейл-товары в России на 60% и расширении рейссейл-ассортимента на онлайн-платформах в полтора раза за несколько месяцев. Чаще всего, по данным E-Pepper, россияне интересуются в рессейл — покрышками, бытовой техникой, музыкальными колонками, видеокартами и роботами-пылесосами.
Очевидно, что популярность с2с-торговли продолжит расти и онлайн -платформы представят новые инструменты для пользователей.
К примеру, сегодня доска частных объявлений Авито запустила проект «Авито Молл». В нем представлены товары основных потребительских категорий, выставленные продавцами с высокой репутацией. Профили продавцов подтверждены, в том числе по документам или через Госуслуги и имеют рейтинг не менее 4.5 звезд
Покупка товаров на Авито Молл, кроме крупногабаритных, осуществляется с доставкой, в том числе в отдаленные регионы. А весь ассортимент представлен товарами в новом или «как новом» состоянии.
Если говорить о маркетплейсах, таких как например Озон или Wildberries, где также представлены новые товары, покупатель может выбрать и купить, но связаться с продавцом и договориться о цене не имеет возможности В этом принципиальное отличие маркетплейсов от Авито Молла. Директор по продуктам «Авито Товаров» Ирина Грачева отметила, что первые тесты этого сервиса начали в 2023 году. Тогда в закрытом режиме раздел был доступен 1 миллиону пользователей только на несколько недель. Уже по итогам тестов, по словам Грачевой, было замечено, что продажи в «Авито Молле» выше на 11%, чем в основном пространстве сервиса. По данным аналитиков Авито. сегодня жители Владивостока, увеличили число заказов через Доставку на 98% за год, а средний чек покупки в онлайн во Владивостоке составил 3 900 ₽. Самыми популярными категориями товаров в Приморье являются «Одежда, обувь и аксессуары», «Коллекционирование», «Запчасти и аксессуары» и «Книги и журналы».
Представители компании отмечают, что «Авито» продолжИт фокусироваться на работе в C2C-сегменте («потребитель для потребителя»). Как заявил генеральный директор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров, большую часть выручки компании, согласно представленной ею отчетности, составляет плата за размещение объявлений.
Ранее стало известно, что во II квартале 2024 года «Авито» запустит собственную сеть пунктов выдачи заказов в городах Дальнего Востока. Сначала подключаться крупные города, позже — отдаленные населенные пункты.