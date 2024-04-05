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Posted 5 апреля, 07:57

Published 5 апреля, 07:57

Modified Сегодня, 06:46

Updated Сегодня, 06:46

Высокой награды удостоен глава Артёма Вячеслав Квон

Высокой награды удостоен глава Артёма Вячеслав Квон

5 апреля 2024, 07:57
Глава Артёмовского городского округа Вячеслав Квон удостоен высокой государственной награды. Сегодня был официально опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении Вячеслава Квона медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени».

«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», как сказано в указе, глава Артёмовского городского округа получил эту высокую и очень почётную награду.

Согласно статуту, эта награда присваивается за «особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности, а также за вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности».

В пресс-службе администрации Артёма подтвердили факт награждения.

Вячеслав Квон пользуется заслуженным уважением артёмовцев и всех жителей края, он известен своей активной гражданской позицией, постоянной и деятельной поддержкой СВО, работой на благо города, которым руководит.

Коллектив «Золотого Рога» искренне поздравляет Вячеслава Васильевича с высокой наградой!

#Общество#Приморский край#Новости#Артём#Вячеслав Квон#Награды
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