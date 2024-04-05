Высокой награды удостоен глава Артёма Вячеслав Квон

Согласно статуту, эта награда присваивается за «особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности, а также за вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности».