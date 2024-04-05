Высокой награды удостоен глава Артёма Вячеслав Квон

Posted 5 апреля, 07:57
Published 5 апреля, 07:57
Modified Сегодня, 06:46
Updated Сегодня, 06:46
«За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу», как сказано в указе, глава Артёмовского городского округа получил эту высокую и очень почётную награду.
Согласно статуту, эта награда присваивается за «особые заслуги в различных отраслях промышленности, строительстве, науке, образовании, здравоохранении, культуре, на транспорте и в других областях трудовой деятельности, а также за вклад в дело защиты Отечества, за укрепление законности и правопорядка, обеспечение государственной безопасности».
В пресс-службе администрации Артёма подтвердили факт награждения.
Вячеслав Квон пользуется заслуженным уважением артёмовцев и всех жителей края, он известен своей активной гражданской позицией, постоянной и деятельной поддержкой СВО, работой на благо города, которым руководит.
Коллектив «Золотого Рога» искренне поздравляет Вячеслава Васильевича с высокой наградой!