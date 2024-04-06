Во Владивостоке на парковке вспыхнул автомобиль

Posted Сегодня, 01:20
Published Сегодня, 01:20
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Updated Сегодня, 03:58
Вскоре на место прибыли и пожарные, которые справились с огнем. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло на парковке напротив дома Полярная 1/1. Соседние машины не пострадали.
Эксперты по автомобильной электронике отмечают, что причины возгорания могут быть самыми разными. Не исключено, что автомобильная электроника могла замкнуть, возможно со временем изоляция на проводах в некоторых местах пришла в негодность. Во избежание подобных инцидентов они советуют обращаться за проведением работ к профессионалам и проводить периодическую диагностику своих автомобилей.