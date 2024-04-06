Во Владивостоке на парковке вспыхнул автомобиль

Эксперты по автомобильной электронике отмечают, что причины возгорания могут быть самыми разными. Не исключено, что автомобильная электроника могла замкнуть, возможно со временем изоляция на проводах в некоторых местах пришла в негодность. Во избежание подобных инцидентов они советуют обращаться за проведением работ к профессионалам и проводить периодическую диагностику своих автомобилей.