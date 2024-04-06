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Published Сегодня, 01:20

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Во Владивостоке на парковке вспыхнул автомобиль

Во Владивостоке на парковке вспыхнул автомобиль

6 апреля 2024, 01:20
Ночью на одной из городских парковок загорелся автомобиль. Достаточно быстро она пожар отреагировали жители ближайших домов, которые попытались сами потушить пожар.
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Пожар

Вскоре на место прибыли и пожарные, которые справились с огнем. Очевидцы утверждают, что возгорание произошло на парковке напротив дома Полярная 1/1. Соседние машины не пострадали.

Эксперты по автомобильной электронике отмечают, что причины возгорания могут быть самыми разными. Не исключено, что автомобильная электроника могла замкнуть, возможно со временем изоляция на проводах в некоторых местах пришла в негодность. Во избежание подобных инцидентов они советуют обращаться за проведением работ к профессионалам и проводить периодическую диагностику своих автомобилей.

#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар#Россия#Автомобиль#Диагностика#Парковка#Пожарные#Машины#Эксперты#Работы
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