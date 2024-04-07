С пополнением: за год у дальневосточных леопардов в Приморье родилось 14 котят

Posted Сегодня, 07:32
Published Сегодня, 07:32
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
После недавней «переписи» установлено, что теперь в дикой природе обитает 129 представителей этого редкого вида. Для сравнения, в начале 2000-х больших кошек было всего 35.
«Результаты исследований показывают, что популяция остается стабильной, а благодаря ее росту дикие животные расселяются за пределы охраняемых участков, возвращаются на территории, где их истребили в прошлом веке», — говорится в сообщении специалистов заповедника «Земля леопарда».
Численность особей считают с помощью фотоловушек. Из миллиона снимков за на 15 тысячах отметились леопарды. Идентифицируют каждую отдельную особь с помощью специальной программы.