zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 11:56

Updated Сегодня, 11:56

Популяция дальневосточного леопарда выросла в Приморье

С пополнением: за год у дальневосточных леопардов в Приморье родилось 14 котят

7 апреля 2024, 07:32

Популяция дальневосточного леопарда выросла в Приморье

Популяция дальневосточных леопардов продолжает расти в Приморье. Так, за год счастливыми родителями большие кошки становили 14 раз.

После недавней «переписи» установлено, что теперь в дикой природе обитает 129 представителей этого редкого вида. Для сравнения, в начале 2000-х больших кошек было всего 35.

«Результаты исследований показывают, что популяция остается стабильной, а благодаря ее росту дикие животные расселяются за пределы охраняемых участков, возвращаются на территории, где их истребили в прошлом веке», — говорится в сообщении специалистов заповедника «Земля леопарда».

Численность особей считают с помощью фотоловушек. Из миллиона снимков за на 15 тысячах отметились леопарды. Идентифицируют каждую отдельную особь с помощью специальной программы.

#Приморье#Приморский край#Новости#Живая природа#Дикая природа#Популяция#Перепись#Заповедник#Национальный парк
Подпишитесь
Артём укроет ковёр из тюльпанов
4 апреля, 08:13
Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке
3 апреля, 01:16
Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!
2 апреля, 06:59
«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?
2 апреля, 02:25
ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке
1 апреля, 02:03
В Приморье запустили новый сервис для покупки новых и «почти новых» товаров
5 апреля, 08:10
"