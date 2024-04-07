Скандальная история о нападении на батарею во Владивостоке получила продолжение

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В начале марта горожан возмутил романтический поступок мужчины во Владивостоке. Ухажёр оставил любовное послание своей даме сердца на Поспеловской батарее. На «вандала-джентльмена» и его спутницу завели уголовное дело.
По данным следкома, 3 марта текущего года фигуранты дела оставили надписи романтического содержания на объекте федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг. на острове Русский.
Расследование о порче культурного наследия завершено. Обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела.
В следственном управлении отметили, что за подобные акты вандализма предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы до 3-х лет.
Событие продолжает будоражить умы жителей Приморья, о чём они не стесняются рассказывать в комментариях в новых медиа: