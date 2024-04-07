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Published Сегодня, 01:04

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Окончено расследование по делу осквернения Поспеловской батареи во Владивостоке

Скандальная история о нападении на батарею во Владивостоке получила продолжение

7 апреля 2024, 01:04

Окончено расследование по делу осквернения Поспеловской батареи во Владивостоке

Влюблённость «художника» сыграла с ним злую шутку. Житель Приморья решил, что о его чувствах должен узнать весь Владивосток. Он оставил публичное признание на историческом монументе города. Чем же закончилось разбирательство акта вандализма?

В начале марта горожан возмутил романтический поступок мужчины во Владивостоке. Ухажёр оставил любовное послание своей даме сердца на Поспеловской батарее. На «вандала-джентльмена» и его спутницу завели уголовное дело.

По данным следкома, 3 марта текущего года фигуранты дела оставили надписи романтического содержания на объекте федерального значения «Комплекс фортификационных сооружений Владивостокской крепости», 1889–1914 гг. на острове Русский.

Расследование о порче культурного наследия завершено. Обвиняемые и их адвокаты ознакомились с материалами уголовного дела.

В следственном управлении отметили, что за подобные акты вандализма предусмотрены наказания вплоть до лишения свободы до 3-х лет.

Событие продолжает будоражить умы жителей Приморья, о чём они не стесняются рассказывать в комментариях в новых медиа:

  • Любовь она такая штука, март не что не поделать;
  • НГ надо осквернять память о тех, кто жил до нас и строил для защиты государства. За осквернение могил, нужно принимать строгие меры на уровне законодательных актов депутатов края. Вплоть до 10 лет колонии строгого режима...
#Происшествия#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Следствие#Уголовное дело#Остров Русский#Вандализм#Культурное наследие#Наказание#Романтика
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