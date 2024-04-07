Скандальная история о нападении на батарею во Владивостоке получила продолжение

Окончено расследование по делу осквернения Поспеловской батареи во Владивостоке

Влюблённость «художника» сыграла с ним злую шутку. Житель Приморья решил, что о его чувствах должен узнать весь Владивосток. Он оставил публичное признание на историческом монументе города. Чем же закончилось разбирательство акта вандализма?

Сюжет Уголовное дело