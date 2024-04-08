Вселенную шахмат откроют интеллектуалам Владивостока

Каждая лекция, вошедшая в проект, уникальна. Например, литературовед Ксения Баринова расскажет о шахматах в шедеврах Набокова, Цвейга, Кэрролла. А директор Пушкинского театра Александр Вовненко представит многообразие интерпретаций игры в живописи и кинематографе. Кульминаций проекта станет концерт струнного квартета Ameci, на котором прозвучат мелодии различных композиторов, посвящённые шахматной теме.