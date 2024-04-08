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Просветительский цикл «Шахматы в искусстве» стартует в Пушкинском театре

Вселенную шахмат откроют интеллектуалам Владивостока

8 апреля 2024, 03:35

Просветительский цикл «Шахматы в искусстве» стартует в Пушкинском театре

Центр интеллектуальной культуры Владивостока совместно с Пушкинским театром ДВФУ запускает новый проект — цикл лекций «Шахматы в искусстве» (12+). Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
— Проект стартует в апреле и продлится до сентября 2024, — сообщили в Пушкинском театре ДВФУ. — Он состоит из восьми лекций, и все они рассказывают о символическом значении шахмат в произведениях искусства — в кино, в литературе, в изобразительном искусстве. Шахматы объединяют спорт, науку и искусство. Эта древняя игра столетиями вдохновляла писателей, поэтов, художников, воспевавших сражения на черно-белом поле в своих произведениях. При этом многие великие деятели искусств сами являлись заядлыми шахматистами.

Цель проекта «Шахматы в искусстве» — способствовать развитию в столице Дальнего Востока России интеллектуальной культуры и укреплению городских сообществ, стремящихся наполнить свою жизнь познанием и просвещением.

Каждая лекция, вошедшая в проект, уникальна. Например, литературовед Ксения Баринова расскажет о шахматах в шедеврах Набокова, Цвейга, Кэрролла. А директор Пушкинского театра Александр Вовненко представит многообразие интерпретаций игры в живописи и кинематографе. Кульминаций проекта станет концерт струнного квартета Ameci, на котором прозвучат мелодии различных композиторов, посвящённые шахматной теме.

Вход на все лекции — свободный. Начало в 12 часов. Напомним, все лекции будут проходить в Пушкинском театре ДВФУ (улица Пушкинская, 27).

РАСПИСАНИЕ

21 апреля — лекция «Смерть, играющая в шахматы. Игра в Средневековье». Автор и ведущий Александр Вовненко. 12+

27 апреля — лекция «Льюис Кэрролл. Алиса в Зазеркалье». Автор и ведущий литературовед Ксения Баринова. 12+

19 мая — лекция «Шахматы на холсте». Автор и ведущий Александр Вовненко. 12+

8 июня — лекция «Владимир Набоков. Защита Лужина. Автор и ведущий литературовед Ксения Баринова. 12+

16 июня — лекция «Шахматы на сцене. Театр и черно-белая игра». Автор и ведущий Александр Вовненко. 12+

6 июля — лекция «Стефан Цвейг. Шахматная новелла». Автор и ведущий литературовед Ксения Баринова. 12+

14 июля — лекция «Шахматы и музыка». Автор и ведущий Александр Вовненко. 12+

20 сентября, 19:00 — концерт «Шахматы — мелодии мысли». Солисты Приморской сцены Мариинского театра. 12+

21 сентября — лекция «Артуро Перес-Реверте. Фламандская доска». Автор и ведущий литературовед Ксения Баринова. 12+

#Культура#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Шахматы#Молодёжь
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