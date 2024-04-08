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Необычная фото-модель прославилась триумфально прославилась в Приморье

Женщины ахнули от восторга: «красавец-мужчина» покорил сердца жителей Приморья — фото

8 апреля 2024, 06:18

Необычная фото-модель прославилась триумфально прославилась в Приморье

Полосатый «натурщик», пойманный объективом фотоловушки, влюбил в себя жителей Приморского края. Удивительный кадр удалось запечатлеть в заповеднике «Кедровая падь».

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились потрясающим снимком, «звездой» которого стал обворожительный амурский тигр.

Краснокнижный хищник приблизился к дереву, чтобы оставить метку для других участников «лесного чата», но, заметив фотоловушку, спрятался за массивным стволом амурского бархата.

Фото мгновенно распространилось в новых медиа и вызвало восторг у любителей дикой природы:

  • «Амурский тигр в обнимку с амурским бархатом»;
  • «Красавец, глаза, как угольком подведены!»;
  • «Серьёзный мужчина»;
  • «Ну, фото шедевральное. Если не знать, что это фотоловушка, можно подумать — постановочное. Спасибо, фотомодель, порадовал».

Как сообщили в нацпарке, фотограф Юрий Смитюк зафиксировал камеру у меточного дерева, в надежде получить редкие кадры обитателей заповедных лесов. Но тигр, попавший в объектив, оказался «скромным парнем», поэтому оставил на память о себе только кадр, где он прячется за от фотоловушки.

Специалисты в области природоохраны сообщили, что чаще всего меточными деревьями на территории нацпарка становятся бархат, береза и кедр — на них хищники оставляют свои маркировочные точки.

#Приморье#Приморский край#Новости#Фото#Земля леопарда#Амурский тигр#Живая природа#Дикая природа#Национальный парк
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