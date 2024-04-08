Женщины ахнули от восторга: «красавец-мужчина» покорил сердца жителей Приморья — фото

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Сотрудники национального парка «Земля леопарда» поделились потрясающим снимком, «звездой» которого стал обворожительный амурский тигр.
Краснокнижный хищник приблизился к дереву, чтобы оставить метку для других участников «лесного чата», но, заметив фотоловушку, спрятался за массивным стволом амурского бархата.
Фото мгновенно распространилось в новых медиа и вызвало восторг у любителей дикой природы:
Как сообщили в нацпарке, фотограф Юрий Смитюк зафиксировал камеру у меточного дерева, в надежде получить редкие кадры обитателей заповедных лесов. Но тигр, попавший в объектив, оказался «скромным парнем», поэтому оставил на память о себе только кадр, где он прячется за от фотоловушки.
Специалисты в области природоохраны сообщили, что чаще всего меточными деревьями на территории нацпарка становятся бархат, береза и кедр — на них хищники оставляют свои маркировочные точки.