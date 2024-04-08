Женщины ахнули от восторга: «красавец-мужчина» покорил сердца жителей Приморья — фото

Как сообщили в нацпарке, фотограф Юрий Смитюк зафиксировал камеру у меточного дерева, в надежде получить редкие кадры обитателей заповедных лесов. Но тигр, попавший в объектив, оказался «скромным парнем», поэтому оставил на память о себе только кадр, где он прячется за от фотоловушки.