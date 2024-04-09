Девочка ушла к подружке и чуть не довела отца до инфаркта в Приморье

Отец пришел в дежурную часть ночью. Он рассказал, что дочь ушла гулять и до сих пор не вернулась. До полуночи уссуриец пытался разыскать девочку сам, а потом обратился в полицию. Мужчина переживал, поскольку дочка никогда раньше не задерживалась.