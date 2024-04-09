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Published Сегодня, 05:23

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Updated Сегодня, 05:30

Полиция за час разыскала пропавшую девочку в Приморье

Девочка ушла к подружке и чуть не довела отца до инфаркта в Приморье

9 апреля 2024, 05:23

Полиция за час разыскала пропавшую девочку в Приморье

В Приморском крае житель Уссурийска обратился в полицию с заявлением о пропаже десятилетней дочери. Мужчина прождал девочку до полуночи и пошел за помощью к силовикам. Те нашли пропавшую в течение часа.
Сюжет
Полиция

Отец пришел в дежурную часть ночью. Он рассказал, что дочь ушла гулять и до сих пор не вернулась. До полуночи уссуриец пытался разыскать девочку сам, а потом обратился в полицию. Мужчина переживал, поскольку дочка никогда раньше не задерживалась.

Оперативный дежурный сообщил о пропавшей всем нарядам полиции. Правоохранители сразу же организовали поиск ребенка. Уже через час девочка была обнаружена. Оказалось, что она осталась ночевать у своей одноклассницы, а родных об этом не предупредила.

— Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, — отмечает пресс-служба МВД Приморского края.

Силовики провели со школьницей и ее отцом профилактическую беседу. Материалы проверки переданы на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического воздействия.

#Приморье#Приморский край#Новости#Полиция#Поиск#Уссурийск#Девочка#Пропажа
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