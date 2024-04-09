Девочка ушла к подружке и чуть не довела отца до инфаркта в Приморье

Posted Сегодня, 05:23
Published Сегодня, 05:23
Modified Сегодня, 05:30
Updated Сегодня, 05:30
Отец пришел в дежурную часть ночью. Он рассказал, что дочь ушла гулять и до сих пор не вернулась. До полуночи уссуриец пытался разыскать девочку сам, а потом обратился в полицию. Мужчина переживал, поскольку дочка никогда раньше не задерживалась.
Оперативный дежурный сообщил о пропавшей всем нарядам полиции. Правоохранители сразу же организовали поиск ребенка. Уже через час девочка была обнаружена. Оказалось, что она осталась ночевать у своей одноклассницы, а родных об этом не предупредила.
— Установлено, что противоправных действий в отношении несовершеннолетней не совершено, — отмечает пресс-служба МВД Приморского края.
Силовики провели со школьницей и ее отцом профилактическую беседу. Материалы проверки переданы на заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав для принятия мер профилактического воздействия.