Из Приморья — в космос: история первой приморской женщины-космонавта

В институте Елена познакомилась в будущим мужем Марком, и в 2002 году у них родилась дочь. Со времени выпуска из вуза и до 2006 года Серова вместе мужем работала в ракетно-космической корпорации «Энергия», и через четыре года после рождения дочери Елена решила вступить в отряд космонавтов. Там ей были уготованы долгие и сложные тренировки.