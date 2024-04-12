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Posted Вчера, 23:53

Published Вчера, 23:53

Modified Вчера, 23:53

Updated Вчера, 23:53

Из Приморья — в космос: история первой приморской женщины-космонавта

Из Приморья — в космос: история первой приморской женщины-космонавта

11 апреля 2024, 23:53
Космонавт, инженер, мама и Герой России — все это про Елену Серову из Воздвиженки. В преддверии Дня космонавтики «Золотой Рог» рассказывает о жизни первой женщины из Приморья, побывавшей в космосе.

О карьере космонавта хоть раз мечтал почти каждый ребенок. И пока одни дети, вырастая, со временем перестают фантазировать о виде на Землю сквозь стекло иллюминатора, другие своим примером доказывают: «если очень захотеть — можно в космос полететь». Для молодых жителей Приморья, а особенно — для девочек, таким примером стала Елена Серова из Воздвиженки, первая приморская женщина-космонавт.

«Трижды первая»

26 сентября 2014 года Елена Серова в должности первого бортинженера на борту корабля Союз ТМА-14М совершила полет на Международную космическую станцию. В тот день она «трижды стала первой», и заняла почетные места:

  • первой россиянки, побывавшей на МКС;
  • первой российской женщины-космонавта, совершившей полет в XXI веке.
  • первой женщины-космонавта из Приморского края.

До Серовой в космосе побывали советские женщины-космонавты Валентина Терешкова и Светлана Савицкая, и одна российская — Елена Кондакова, последний раз совершавшая полет в 1997 году.

Всего на борту МКС Елена Серова провела 167 суток, и экипаж с ее участием смог провести более полусотни важных экспериментов в сфере биотехнологии, астрофизики и химии.

«Были даже эксперименты, которые ставили школьники. Мы выполняли их на борту и спускали на Землю результаты, чтобы ребята могли проанализировать, сделать выводы по проделанной работе», — уже после возвращения рассказала космонавт.

Во время своего полета Елена Серова регулярно связывалась с семьей благодаря новейшим технологиям, а дома ее ждали муж-космонавт и дочь, которая тоже мечтала связать свою жизнь с полетами на орбиту планеты.

 

Из Приморья — в космос

Елена Кузнецова родилась в с. Воздвиженка. Уже позже она выйдет замуж за космонавта Марка Серова и станет известной на весь мир, а пока — она учится в школе №1, проводит много времени на военном аэродроме под Уссурийском и мечтает о небе, глядя на своего отца, офицера Военно-воздушных сил.

«Это и есть моя Родина», — спустя много лет Серова поделилась с журналистами воспоминаниями о тех местах

Несмотря на то, что позже семья будущего космонавта переехала, и Серова захотела связать свою жизнь с медициной, мечты о полетах не оставили девушку. После окончания школы она поступила на аэрокосмический факультет Московского авиационного института имени С. Орджоникидзе и успешно окончила его, получив диплом инженера.

В институте Елена познакомилась в будущим мужем Марком, и в 2002 году у них родилась дочь. Со времени выпуска из вуза и до 2006 года Серова вместе мужем работала в ракетно-космической корпорации «Энергия», и через четыре года после рождения дочери Елена решила вступить в отряд космонавтов. Там ей были уготованы долгие и сложные тренировки.

Видеоблог из космоса и жизнь после

25 сентября 2014 года Елена заняла свое место на корабле, и после полуночи, уже 26 сентября ракета направилась вверх, к орбите Земли.

«Я буду первой российской женщиной, которая полетит на МКС. Я ощущаю огромную ответственность перед людьми, которые обучали и готовили нас, и хочу заявить: мы вас не подведем!», — гордо сказала Серова перед своим стартом.

В Воздвиженке, в школе, где училась Серова, в день вылета экипажа прошел торжественный спектакль в ее честь.

Все время от взлета и до возвращения экипажа, в котором помимо Серовой состояли космонавт Александр Самокутяев и астронавт Барри Уилмор, Россия наблюдала за жизнью команды практически в прямом эфире. На сайте Роскосмоса Елена вела видеоблог, в котором проводила экскурсии по МКС и рассказывала о ходе некоторых экспериментов.

Так, люди на земле следили за ростом яблони, семена которой Серова прорастила на МКС и «выгуливала» у иллюминатора. Кроме того, та сама идея из детства о карьере медика в какой-то степени реализовалась, и Елена, занимавшая должность дополнительного врача экипажа, показывала особенности оказания первой помощи на борту станции.

После возвращения Елена Серова была награждена званием Героя России и почетным званием «летчика-космонавта РФ». Сейчас она живет в городе Королёве, где раньше работала в РКК «Энергия» и строит политическую карьеру. При этом небо, как и в детстве, все еще является частью ее жизни: Серова дает интервью о своей профессии и проводит лекции о космонавтике в школах

#Общество#Приморский край#Новости#Космос#Женщина#Космонавт#День космонавтики
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