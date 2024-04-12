Пассажирское железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР планируется возобновить

Весной путешественникам будет предложено три тура с продолжительностью пять дней и четыре ночи. В программе первого тура, который стартует 15 апреля, туристы смогут посетить такие достопримечательности, как дом Ким Ир Сена, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу и город Кэсон, который не был открыт ранее для посещений. Второе путешествие запланировано на период с 29 апреля по 3 мая и будет связано с празднованием Дня трудящихся в КНДР. На майские праздники туристов ожидает поездка в горы Мёхян, а также посещение музея Корё и парковой зоны Тэсон. Третий тур состоится с 6 по 10 мая и также предложит посещение города Кэсона, выезд в горы Мёхян и участие в выставке дружбы между народами. Интерес к Северной Корее со стороны россиян только возрастает.