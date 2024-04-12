Пассажирское железнодорожное сообщение между Приморьем и КНДР планируется возобновить

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В апреле и мае 2024 года планируется направить тургруппы из Приморья в КНДР. До этого туристы уже отправлялись из России в Страну утренней свежести в феврале и марте.
У правительства Приморья в планах возобновить туристическое железнодорожное сообщение между Приморьем и Корейской Народно-Демократической Республикой. По словам руководителя агентства международного сотрудничества Приморья, страна долго была закрыта для поездок из-за пандемии. Однако благодаря соглашениям между главами РФ и КНДР, уже три российские тургруппы побывали в Северной Корее в 2024 году.
Весной путешественникам будет предложено три тура с продолжительностью пять дней и четыре ночи. В программе первого тура, который стартует 15 апреля, туристы смогут посетить такие достопримечательности, как дом Ким Ир Сена, монументальный скульптурный ансамбль на холме Мансу и город Кэсон, который не был открыт ранее для посещений. Второе путешествие запланировано на период с 29 апреля по 3 мая и будет связано с празднованием Дня трудящихся в КНДР. На майские праздники туристов ожидает поездка в горы Мёхян, а также посещение музея Корё и парковой зоны Тэсон. Третий тур состоится с 6 по 10 мая и также предложит посещение города Кэсона, выезд в горы Мёхян и участие в выставке дружбы между народами. Интерес к Северной Корее со стороны россиян только возрастает.
Кроме того, в настоящее время обсуждается возобновление пассажирского железнодорожного сообщения по маршруту Владивосток — Хасан — Туманган — Расон. В этом маршруте правительство края видит большой туристический потенциал.
Также уже разработаны программы летних туров в КНДР, которые будут продолжительными — восемь и 12 дней. В эти поездки будет включен отдых на пляжах Северной Кореи. Даты проведения этих туров в настоящее время утверждаются.
Важно отметить, что возобновление туристического железнодорожного сообщения стало возможным благодаря соглашениям между президентами России и КНДР, а также организационной работе правительства Приморского края и правления КНДР.