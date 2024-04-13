Приморцам напомнили, как обеспечить безопасность детей в автомобиле

Posted Вчера, 07:35
Published Вчера, 07:35
Modified Сегодня, 07:23
Updated Сегодня, 07:23
Перевозка детей до 7 лет без специального устройства запрещена, напоминают приморцам. Для максимальной безопасности ребенка необходимо использовать автокресло. При этом нельзя держать ребенка на руках или на сиденьях автомобиля без специального устройства, так как стандартный ремень безопасности не сможет его надежно удержать при столкновении.
Также водителю запрещено оставлять детей младше 7 лет без присмотра в автомобиле на время стоянки. Ребенок должен ездить в автокресле, которое подходит под его телосложение, корпус должен быть хорошо зафиксирован. Напоминание для особо находчивых: в одном детском кресле можно перевозить только одного ребенка!
Для малышей от 0 до 1,5 лет рекомендуется использовать автолюльку на заднем сиденье. Дети до 7 лет должны находиться в автокресле или специальном удерживающем устройстве на задних сиденьях. Устройства должны иметь детскую удерживающую систему ISOFIX и/или ремни безопасности.
Детей в возрасте от 7 до 11 лет можно перевозить на задних сиденьях в автокресле или пристегивать стандартным ремнем безопасности. На переднем сиденье детей этого возраста можно перевозить только в автокресле.
Для перевозки детей старше 12 лет разрешено использовать задние или передние сиденья, пристегиваться в этом возрасте можно уже стандартным ремнем безопасности.
Во время движения необходимо заблокировать двери и окна автомобиля. Игрушки, сумки, зонты и другие предметы, находящиеся в салоне, следует убрать в багажник или ящик на передней панели, чтобы они не представляли опасность при столкновении.
При перевозке детей в такси необходимо уточнить для оператора, что один из пассажиров — ребенок, и сообщить его возраст. В такси также должно быть установлено детское удерживающее устройство, подходящее для вашего малыша. Если водитель приезжает без автокресла, лучше отказаться от услуги и обеспечить безопасность свое чадо.
Важно быть особенно внимательными и осторожными при перевозке детей, их безопасность всегда должна быть на первом месте.