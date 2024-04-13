Приморцам напомнили, как обеспечить безопасность детей в автомобиле

При перевозке детей в такси необходимо уточнить для оператора, что один из пассажиров — ребенок, и сообщить его возраст. В такси также должно быть установлено детское удерживающее устройство, подходящее для вашего малыша. Если водитель приезжает без автокресла, лучше отказаться от услуги и обеспечить безопасность свое чадо.