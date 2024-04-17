«Без комментариев»: жена юриста-хулигана из Приморья больше не общается с прессой

По данным информаторов издания, в июне того же года произошел еще один инцидент с рукоприкладством со стороны скандального юриста. Тогда в сети появилось видео из дома Чихуновых, на которых видно кровавые следы на полу. Сам хулиган тогда заявил, что ночью на него напали трое человек, но установить, действительно ли все было именно так, не удалось.