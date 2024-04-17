«Без комментариев»: жена юриста-хулигана из Приморья больше не общается с прессой

Posted Вчера, 09:07
Published Вчера, 09:07
Modified Вчера, 09:09
Updated Вчера, 09:09
Уже на следующей неделе решится судьба Максима Чихунова, блогера, юриста-коммуниста и одиозного правозащитника, который в октябре 2022 года на видео «расстрелял» из гранатомета в памятную доску в честь руководителя Белого движения Михаила Дитерихса во Владивостоке. К счастью, «оружие» было незаряженным, и взрыва после нажатия на спусковой крючок не последовало.
Тем не менее, общественность и правоохранительные органы не оценили юмор Чихунова, и спустя некоторое время в зале суда прозвучало ожидаемое «виновен». Тогда, правда, хулигана, по нашему мнению, пожалели, и так же, по всей видимости, считает государственный обвинитель. Ведомство посчитало приговор в виде одного года условного срока чрезмерно мягким, и требует для Чихунова пяти лет колонии.
И пока приморская общественность ждет «судного дня» и окончательного вердикта для хулигана-рецидивиста, а сам он пытается «отбелить» свою запятнанную, по нашему мнению, репутацию, семья Чихунова, вероятно, очень переживает за его дальнейшую судьбу.
Чуть больше месяца назад супруга Максима Чихунова поделилась корреспондентом «Восток-Медиа», что не готова к тому, что ее мужу дадут реальный тюремный срок:
«По мне, всё это с гранатомётом не больше, чем шутка. Но шутка, к сожалению, не ко времени. Насчёт реального, конечно, не готова. Дети будут без отца, как минимум. Максим хоть и начудил, но считаю, что условного срока ему будет достаточно», — рассказала благоверная.
Однако, когда до нового судебного заседания осталось совсем немного времени, жена юриста решила не вдаваться в подробности настроений в семье Чихуновых. Извинившись и пожелав напоследок всего доброго, разговаривать о муже она отказалась:
«Давайте я не буду никаких комментариев вам давать по этому поводу. Извините меня, пожалуйста, но не хочу», — ответила супруга общественника корреспонденту «Восток-Медиа».
Возможные пять лет тюрьмы для близкого вполне могут расстроить человека, — это, пожалуй, очевидно. Но вот почему благоверная Чихунова вдруг стала так неразговорчива — можно лишь догадываться.
Редакция очень надеется, что нежелание комментировать резонансное уголовное дело не связано со случаями проявления домашнего насилия в семье Чихуновых. Напомним, что супруга «правозащитника» дважды писала заявления в полицию на своего мужа. Так, 8 марта 2022 года, в женский праздник, общественник «поднял руку» на свою жену, о чем позже сам признался журналистам:
«Я, грубо говоря, взял ее за шею и как бы толкнул. Она написала заявление в полицию и меня потом на пять тысяч оштрафовали. Все! Это за десять лет в первый раз», — заявил в разговоре с корреспондентом «Восток-Медиа» Чихунов.
По данным информаторов издания, в июне того же года произошел еще один инцидент с рукоприкладством со стороны скандального юриста. Тогда в сети появилось видео из дома Чихуновых, на которых видно кровавые следы на полу. Сам хулиган тогда заявил, что ночью на него напали трое человек, но установить, действительно ли все было именно так, не удалось.