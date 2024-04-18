«Дело Чихунова» или совпадение: почему оружие всё чаще фигурирует Приморье?

И если раньше заголовки в СМИ о прогулках людей с оружием в руках и случаях стрельбы были чем-то редким для Приморья, то сейчас жители края вынуждены наблюдать подобные происшествия пугающе часто. Так, вечером 9 марта во Владивостоке мужчина бегал по городу, запрыгивал на капоты машины и стрелял в воздух из охолощенного револьвера. А 23 марта, спустя сутки после теракта в подмосковном «Крокусе», жителей дальневосточной столицы напугала эвакуация ТЦ «Седанка-Сити». В тот день внимание посетителей центра привлек мужчина на парковке, держащий «предмет, похожий на оружие».