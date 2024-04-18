«Дело Чихунова» или совпадение: почему оружие всё чаще фигурирует Приморье?

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В конце января 2024 жителей края потрясла история жителя Уссурийска, который решил «разрулить» дорожный конфликт стрельбой из оружия. Тогда правосудие быстро настигло виновного. Обыски в квартире и машине приморца привели к пугающей находке — сотрудники правопорядка обнаружили и изъяли у подозреваемого охолощенное оружие системы Калашникова, боеприпасы и револьвер. Разрешения не все это у жителя Уссурийска не было. В итоге ситуация обернулась уголовной статьей и штрафом в 505 тыс. рублей.
И если раньше заголовки в СМИ о прогулках людей с оружием в руках и случаях стрельбы были чем-то редким для Приморья, то сейчас жители края вынуждены наблюдать подобные происшествия пугающе часто. Так, вечером 9 марта во Владивостоке мужчина бегал по городу, запрыгивал на капоты машины и стрелял в воздух из охолощенного револьвера. А 23 марта, спустя сутки после теракта в подмосковном «Крокусе», жителей дальневосточной столицы напугала эвакуация ТЦ «Седанка-Сити». В тот день внимание посетителей центра привлек мужчина на парковке, держащий «предмет, похожий на оружие».
В машине подозреваемого сотрудники полиции обнаружили охолощенный автомат Калашникова и страйкбольные гранаты, которые, как оказалось позже, опасности окружающим не представляли. Тем не менее, хозяина «оружия» заключили под стражу на два месяца.
Позже в марте произошли еще похожие случаи: неравнодушные граждане сообщали в полицию о мужчине, прогуливавшегося с предметом, похожим на ружье, на Второй речке, а несколько жителей Приморья устраивали стрельбу из окон жилых зданий. А в апреле общественность поразило отсутствие страха у молодых людей, решивших пострелять в центре города. Выйдя из компьютерного клуба, во дворе дома на Посьетской, 21 они достали предмет, похожий на пистолет, и произвели несколько выстрелов.
О том, почему все чаще жители Приморья стали замечать людей с оружием в руках, однозначно ответить невозможно. Вполне вероятно, что после трагической историей «Крокуса» люди стали внимательнее относиться друг к другу. Однако, очевидно, что случаи безнаказанного ношения подобного «оружия» оказывают негативное влияние на общую картину. Так, из-за «мягких» приговоров за подобные преступления, желающие «посветить» пистолетами и винтовками могут подумать, что испуг окружающих сойдет им с рук.
Один из таких чрезмерно мягких приговоров, по нашему мнению, получил скандально известный приморский общественник Максим Чихунов. Напомним, что в октябре 2022 года «правозащитник» на видео нацелился гранатометом на памятную табличку в честь офицера белогвардейского движения, установленную на здании в центре Владивостока. Чихунов произвел выстрел, но, благо, оружие было незаряженным, и взрыва не последовало.
За свои действия, которые, по всей видимости, общественник посчитал довольно веселыми, Чихунов получил всего лишь один год условного заключения. Однако, приморская общественность и гособвинитель посчитали такое наказание чрезмерно мягким, а уж тем более для человека, чья репутация, по нашему мнению, кристальной чистотой не блещет.
Напомним, что за «правозащитником» тянется не очень приятный след былых приключений, наполненных неоднозначными поступками, случаями применения домашнего насилия и судимостью за хулиганство.
Хочется надеяться, что участившиеся случаи ношения и «применения» подобного оружия в Приморье являются совпадением и никак не связаны с мягким приговором Чихунову. Тем не менее, очевидно, что подобные случаи должны наказываться по всей строгости закона в том числе и для того, чтобы не подавать негативный пример обществу.
Так считает и Виктор Тарабарин, депутат Думы Владивостока и участник специальной военной операции. В беседе с корреспондентом «Восток-медиа» он отметил, что лично с Чихуновым не знаком, и что во время шума вокруг «обстрела» здания в центре Владивостока, сам он находился на фронте. Однако, депутат заявил, что такое преступление общественнику не должно просто сойти с рук:
«Может, он так решил самоутвердиться или пошутил. Нужно этот поступок разобрать для того, чтобы другие сделали выводы. Если такие поступки не разбирать, не освещать, то они увеличатся в разы. Любой плохой поступок нужно разбирать, чтобы другие видели, чем это может обернуться: тюрьмой, штрафом, потерей репутации, позором. Это не значит, что его нужно расстрелять, но нужно, чтобы другие понимали, что так, как он, делать нельзя», — поделился своим мнением о преступлении Чихунова в разговоре с корреспондентом издания Виктор Тарабарин.
Напомним, что уже на следующей неделе пройдет очередное судебное заседание по «делу Чихунова». Государственный обвинитель оспорил предыдущее решение суда о наказании в виде года условного заключения для Чихунова, и уже 22 апреля оно может быть заменено на 5 лет колонии по уголовной статье за хулиганство.