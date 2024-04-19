«Абсолютно не интересно»: депутат Артемовского ГО об общественнике Чихунове

Posted 19 апреля, 08:00
Published 19 апреля, 08:00
Modified Сегодня, 08:29
Updated Сегодня, 08:29
Юрист-хулиган к персоне депутата Думы АГО неравнодушен: в своем телеграм-канале он то и дело упоминает Оксану Ладогубец и делает репосты записей из ее сообщества в мессенджере. Кроме того, в некоторых постах Чихунов рассказывает про их совместную работу: сбор голосов в поддержку проектов благоустройства, награждение учащихся школ. По словам источников «Восток-Медиа», общественник помогает Ладогубец «в чатах Кневичей», например, с организацией подвоза земли или асфальта к необходимым местам.
Оксана Ладогубец избрана депутатом Думы Артемовского городского округа в 2022 году по тому самому округу, где депутатом безуспешно пытался стать сам Чихунов. Но юрист не сумел правильно заполнить документы и подписные листы, в результате чего горизбирком отказал ему в регистрации.
Корреспондент «Восток-Медиа» решил связаться с депутатом и узнать, расстроится ли она, если Максиму Чихунову назначат наказание в виде тюремного заключения, из-за которого, очевидно, он может «выпасть» из общественной жизни.
Напомним, что 22 апреля пройдет очередное заседание по делу о «расстреле» Чихуновым мемориала в центре Владивостока. Прокуратура оспорила предыдущее решение суда о годе условного срока за преступление «правозащитника», посчитав его чрезмерно мягким. Гособвинитель требует отправить Чихунова в колонию на пять лет. По мнению прокуратуры, условный срок не исправит юриста — это сможет сделать только колония общего режима. Кстати, если верить официальным документам, представленным осужденным в 2021 году в ходе выборов в Законодательное Собрание региона, одна поездка в колонию у него уже была в 90-х, причем по той же «хулиганской» статье.
На прямые вопросы корреспондента издания о том, расстроится ли она в случае заключения Чихунова под стражу, Оксана Ладогубец отвечать отказалась, обмолвившись, что он ей «не интересно, что происходит у Максима Чихунова», и он не приходится ей «каким-то близким человеком»:
«Причем здесь я и Максим Чихунов? Очень странные вопросы, на которые мне бы не хотелось отвечать, потому что мне абсолютно не интересно, что происходит у Максима Чихунова», — поделилась с корреспондентом «Восток-Медиа» депутат Думы АГО.
Напомним, что на фоне у Чихунова — вереница неоднозначных, по нашему мнению, поступков.