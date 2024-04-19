«Абсолютно не интересно»: депутат Артемовского ГО об общественнике Чихунове

Напомним, что 22 апреля пройдет очередное заседание по делу о «расстреле» Чихуновым мемориала в центре Владивостока. Прокуратура оспорила предыдущее решение суда о годе условного срока за преступление «правозащитника», посчитав его чрезмерно мягким. Гособвинитель требует отправить Чихунова в колонию на пять лет. По мнению прокуратуры, условный срок не исправит юриста — это сможет сделать только колония общего режима. Кстати, если верить официальным документам, представленным осужденным в 2021 году в ходе выборов в Законодательное Собрание региона, одна поездка в колонию у него уже была в 90-х, причем по той же «хулиганской» статье.