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Posted 18 апреля, 23:07

Published 18 апреля, 23:07

Modified Сегодня, 08:27

Updated Сегодня, 08:27

Чихуновская тишина: осужденный хулиган «пропал» в Приморье

Чихуновская тишина: осужденный хулиган «пропал» в Приморье

18 апреля 2024, 23:07
22 апреля пройдет очередное судебное заседание по делу о «расстреле» мемориала во Владивостоке скандальным «правозащитником» Чихуновым. Тем временем, сам хулиган неожиданно «исчез» из инфополя.
Сюжет
Суд

За 5 суток до заседания в Приморском краевом суде, на котором должна решиться дальнейшая судьба юриста-скандалиста, сам он неожиданно «потерялся». Со среды 17 апреля телеграм-канал Чихунова не выпускал публикаций, оставив читателей в настораживающей тишине.

Напомним, что 22 апреля пройдет судебное заседание, по итогам которого Чихунов может отправиться в колонию на 5 лет. Гособвинитель обжаловал предыдущий приговор, посчитав его чрезмерно мягким, потребовал переквалифицировать преступление в более тяжкое и, соответственно, ужесточить наказание общественнику. По мнению прокуратуры, год условного заключения не поможет Чихунову исправиться.

Новостей о какой-либо трагичной ситуации в жизни Чихунова в СМИ не появлялось, а законно уехать за пределы края он не мог — на хулигане «висит» подписка о невыезде. Так что о том, куда делся «правозащитник», можно только гадать, но сам факт его резкого ухода из инфополя без каких-либо объяснений, уж тем более, перед «судным днем», может навевать некоторые вопросы.

Остается надеяться, что Чихунов просто занят делами более важными, чем публикацией своих размышлений о насущных проблемах и списков мест аварий в Артеме и Кневичах. Возможно, хулиган готовится к вынесению нового приговора и собирает вещи «на всякий случай». 

Напомним, что в октябре 2022 года Максим Чихунов устроил «расстрел» мемориала в центре Владивостока, а репутация его, по нашему мнению, кристальной чистотой не отличается.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Прокуратура#Суд#Артем#Пропажа#Чихунов#Новые медиа
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