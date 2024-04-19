Чихуновская тишина: осужденный хулиган «пропал» в Приморье

Posted 18 апреля, 23:07
Published 18 апреля, 23:07
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
За 5 суток до заседания в Приморском краевом суде, на котором должна решиться дальнейшая судьба юриста-скандалиста, сам он неожиданно «потерялся». Со среды 17 апреля телеграм-канал Чихунова не выпускал публикаций, оставив читателей в настораживающей тишине.
Напомним, что 22 апреля пройдет судебное заседание, по итогам которого Чихунов может отправиться в колонию на 5 лет. Гособвинитель обжаловал предыдущий приговор, посчитав его чрезмерно мягким, потребовал переквалифицировать преступление в более тяжкое и, соответственно, ужесточить наказание общественнику. По мнению прокуратуры, год условного заключения не поможет Чихунову исправиться.
Новостей о какой-либо трагичной ситуации в жизни Чихунова в СМИ не появлялось, а законно уехать за пределы края он не мог — на хулигане «висит» подписка о невыезде. Так что о том, куда делся «правозащитник», можно только гадать, но сам факт его резкого ухода из инфополя без каких-либо объяснений, уж тем более, перед «судным днем», может навевать некоторые вопросы.
Остается надеяться, что Чихунов просто занят делами более важными, чем публикацией своих размышлений о насущных проблемах и списков мест аварий в Артеме и Кневичах. Возможно, хулиган готовится к вынесению нового приговора и собирает вещи «на всякий случай».
Напомним, что в октябре 2022 года Максим Чихунов устроил «расстрел» мемориала в центре Владивостока, а репутация его, по нашему мнению, кристальной чистотой не отличается.