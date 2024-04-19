Чихуновская тишина: осужденный хулиган «пропал» в Приморье

Новостей о какой-либо трагичной ситуации в жизни Чихунова в СМИ не появлялось, а законно уехать за пределы края он не мог — на хулигане «висит» подписка о невыезде. Так что о том, куда делся «правозащитник», можно только гадать, но сам факт его резкого ухода из инфополя без каких-либо объяснений, уж тем более, перед «судным днем», может навевать некоторые вопросы.