«Даже не думаю»: хулиган из Приморья не боится правосудия?

Корреспондент "Золотого Рога" связался с общественником чтобы узнать, переживает ли Чихунов о том, что буквально на следующей неделе он может отправиться в «места не столь отдаленные». Ответ был однозначным: никаких беспокойств по этому поводу у юриста нет. Также, Чихунов рассказал, что, если бы не звонок корреспондента, о ранее вынесенном решении он и не вспомнил бы: