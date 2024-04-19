«Даже не думаю»: хулиган из Приморья не боится правосудия?

Posted Вчера, 09:01
Published Вчера, 09:01
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
22 апреля в Ленинском районном суде во Владивостоке пройдет очередное судебное заседание по «делу Чихунова». Напомним, что скандально известный в Приморье активист, юрист, «правозащитник» и блогер в октябре 2022 года «выстрелил» из незаряженного гранатомета в памятную табличку в честь командира-белогвардейца в самом центре дальневосточной столицы.
Прокуратура требует для Чихунова наказания строже, чем год «условки», которую он получил ранее:
«С учетом тяжести совершенного преступления, публичности, демонстративности и мотивов его совершения государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на необходимость квалификации действий фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы на 5 лет», — сообщали в пресс-службе ведомства.
Напомним, что на «крайнем» заседании, 15 февраля 2024 года, суд признал общественника виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части первой статьи 213 УК РФ — хулиганство «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Однако гособвинитель не согласился с приговором, посчитав его чрезмерно мягким, и подал апелляционную жалобу.
Корреспондент "Золотого Рога" связался с общественником чтобы узнать, переживает ли Чихунов о том, что буквально на следующей неделе он может отправиться в «места не столь отдаленные». Ответ был однозначным: никаких беспокойств по этому поводу у юриста нет. Также, Чихунов рассказал, что, если бы не звонок корреспондента, о ранее вынесенном решении он и не вспомнил бы:
«Вообще не переживаю, даже и не думаю. Вот, если бы вы мне не позвонили, даже и не вспомнил бы про свой приговор. У меня 24 года юридического стажа, как вы думаете, можно помнить о приговоре? У меня уже профессиональная деформация характера произошла», — поделился общественник.
Кроме того, «правозащитник» заявил, что уверен в том, что если приговор не оставят прежним, то сделают его только мягче:
«Думаю, что в силе оставят. Я скажу даже больше — приговор изменят в лучшую сторону. В плане выплаты, скинут 24 тысячи», — уверено высказал свои ожидания от грядущего судебного заседания Чихунов.
Напомним, что помимо года условного заключения, суд постановил взыскать со скандального общественника 24 тыс. рублей в пользу государства. «Висит» на Чихунове и подписка о невыезде и надлежащем поведении.