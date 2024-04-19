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Posted 19 апреля, 09:01

Published 19 апреля, 09:01

Modified Сегодня, 08:32

Updated Сегодня, 08:32

«Даже не думаю»: хулиган из Приморья не боится правосудия?

«Даже не думаю»: хулиган из Приморья не боится правосудия?

19 апреля 2024, 09:01
Совсем скоро суд рассмотрит апелляцию по делу скандального общественника Максима Чихунова, «расстрелявшего» мемориал в центре Владивостока. Прокуратора требует ужесточить наказание. Что думает по поводу грядущего суда сам правозащитник, узнал корреспондент «Восток-Медиа».
Сюжет
Суд

22 апреля в Ленинском районном суде во Владивостоке пройдет очередное судебное заседание по «делу Чихунова». Напомним, что скандально известный в Приморье активист, юрист, «правозащитник» и блогер в октябре 2022 года «выстрелил» из незаряженного гранатомета в памятную табличку в честь командира-белогвардейца в самом центре дальневосточной столицы.

Прокуратура требует для Чихунова наказания строже, чем год «условки», которую он получил ранее:

«С учетом тяжести совершенного преступления, публичности, демонстративности и мотивов его совершения государственный обвинитель в прениях сторон ориентировал суд на необходимость квалификации действий фигуранта по ч. 2 ст. 213 УК РФ и назначения ему наказания в виде реального лишения свободы на 5 лет», — сообщали в пресс-службе ведомства.

Напомним, что на «крайнем» заседании, 15 февраля 2024 года, суд признал общественника виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части первой статьи 213 УК РФ — хулиганство «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Однако гособвинитель не согласился с приговором, посчитав его чрезмерно мягким, и подал апелляционную жалобу.

Корреспондент «Восток-Медиа» связался с общественником чтобы узнать, переживает ли Чихунов о том, что буквально на следующей неделе он может отправиться в «места не столь отдаленные». Ответ был однозначным: никаких беспокойств по этому поводу у юриста нет. Также, Чихунов рассказал, что, если бы не звонок корреспондента, о ранее вынесенном решении он и не вспомнил бы:

«Вообще не переживаю, даже и не думаю. Вот, если бы вы мне не позвонили, даже и не вспомнил бы про свой приговор. У меня 24 года юридического стажа, как вы думаете, можно помнить о приговоре? У меня уже профессиональная деформация характера произошла», — поделился общественник.

Кроме того, «правозащитник» заявил, что уверен в том, что если приговор не оставят прежним, то сделают его только мягче:

«Думаю, что в силе оставят. Я скажу даже больше — приговор изменят в лучшую сторону. В плане выплаты, скинут 24 тысячи», — уверено высказал свои ожидания от грядущего судебного заседания Чихунов.

Напомним, что помимо года условного заключения, суд постановил взыскать со скандального общественника 24 тыс. рублей в пользу государства. «Висит» на Чихунове и подписка о невыезде и надлежащем поведении.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Суд#Приговор#Выплата#Наказание#Апелляция#Общественник
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