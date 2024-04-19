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Постепенное отключение отопления началось в Приморье

Дождались: батареи начали выключать в Приморском крае

19 апреля 2024, 02:18

Постепенное отключение отопления началось в Приморье

Батареи постепенно начинают отключать в Приморье. Котельные останавливают там, где температура воздуха уже достигла 8 градусов среднесуточно.

Отопление уже отключено в четырех муниципалитетах Арсеньевского округа, но социальные предприятия и объекты культуры продолжают отапливаться. Тепловой район «Хорольский» также почти завершил сезон — работу прекратили 14 из 15 котельных.

«Сегодня, 19 апреля, приступим к остановке теплоснабжения в Спасском городском округе. По предварительной информации, к середине мая отопительный сезон будет почти полностью завершен», — рассказал главный инженер предприятия Вячеслав Бабич.

В Дальнереченском и Кировском муниципалитетах батареи станут холодными 23 апреля. Дальнереченский г. о. отключат 25 апреля, Пограничный м. о. — 27 апреля, Лесозаводский г. о. — 3 мая, Красноармейский м. о. — 8 мая.

«На остальных территориях теплоснабжение будет прекращено после издания соответствующих распоряжений глав муниципалитетов при установке среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. Сразу после завершения отопительного сезона в филиалах начнутся гидравлические испытания котельного оборудования и тепловых сетей для подготовки объектов теплоснабжения к новому осенне-зимнему сезону», — добавил главный инженер предприятия.

Ранее «Восток Медиа» писало, что отопление в жилых домах отключают только после того, как средняя температура несколько дней подряд продержится выше отметки в 8°С.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Отопительный сезон#Теплоснабжение#Дальнереченск#Лесозаводск#Температура#Котельные#Спасск
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