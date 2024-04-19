Дождались: батареи начали выключать в Приморском крае

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Published Сегодня, 02:18
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Отопление уже отключено в четырех муниципалитетах Арсеньевского округа, но социальные предприятия и объекты культуры продолжают отапливаться. Тепловой район «Хорольский» также почти завершил сезон — работу прекратили 14 из 15 котельных.
«Сегодня, 19 апреля, приступим к остановке теплоснабжения в Спасском городском округе. По предварительной информации, к середине мая отопительный сезон будет почти полностью завершен», — рассказал главный инженер предприятия Вячеслав Бабич.
В Дальнереченском и Кировском муниципалитетах батареи станут холодными 23 апреля. Дальнереченский г. о. отключат 25 апреля, Пограничный м. о. — 27 апреля, Лесозаводский г. о. — 3 мая, Красноармейский м. о. — 8 мая.
«На остальных территориях теплоснабжение будет прекращено после издания соответствующих распоряжений глав муниципалитетов при установке среднесуточной температуры наружного воздуха выше 8 градусов тепла в течение пяти дней. Сразу после завершения отопительного сезона в филиалах начнутся гидравлические испытания котельного оборудования и тепловых сетей для подготовки объектов теплоснабжения к новому осенне-зимнему сезону», — добавил главный инженер предприятия.
Ранее «Восток Медиа» писало, что отопление в жилых домах отключают только после того, как средняя температура несколько дней подряд продержится выше отметки в 8°С.