Дождались: батареи начали выключать в Приморском крае

В Дальнереченском и Кировском муниципалитетах батареи станут холодными 23 апреля. Дальнереченский г. о. отключат 25 апреля, Пограничный м. о. — 27 апреля, Лесозаводский г. о. — 3 мая, Красноармейский м. о. — 8 мая.