Доллар снова будет стоить 100 рублей в Приморье

Эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов отмечает, что в этом году российская валюта может подешеветь и до 100-102 рублей, если в мае действительно не будет пролонгировано правило об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами.



Некоторые эксперты, однако, утверждают, что доллар может остаться в диапазоне от 90 до 96 рублей в ближайший квартал, если ЦБ введет новые валютные ограничения. Прогнозируется, что рубль может также укрепиться, если контроль над репатриацией валютной выручки будет ужесточен.