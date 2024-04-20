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Published Сегодня, 01:23

Modified Сегодня, 05:22

Updated Сегодня, 05:22

Доллар снова будет стоить 100 рублей в Приморье

Доллар снова будет стоить 100 рублей в Приморье

20 апреля 2024, 01:23

Доллар снова будет стоить 100 рублей в Приморье

Эксперты прогнозируют ослабление рубля в ближайшем квартале, что может привести к увеличению курса доллара до 100 рублей в Приморье. Однако, даже при высоких ценах на нефть и других позитивных факторах, российская валюта удерживается на отметке около 90-96 рублей за доллар.
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Валюта

Эксперты отмечают, что несмотря на относительно высокие цены на нефть и другие позитивные факторы, рубль все еще не показывает устойчивой тенденции к укреплению. Это может привести к тому, что доллар подорожает до отметки в 100-102 рубля, особенно если правило об обязательной продаже валютной выручки не будет пролонгировано.

Эксперт по финансам и инвестициям Эван Голованов отмечает, что в этом году российская валюта может подешеветь и до 100-102 рублей, если в мае действительно не будет пролонгировано правило об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами.

Некоторые эксперты, однако, утверждают, что доллар может остаться в диапазоне от 90 до 96 рублей в ближайший квартал, если ЦБ введет новые валютные ограничения. Прогнозируется, что рубль может также укрепиться, если контроль над репатриацией валютной выручки будет ужесточен.

Однако, несмотря на это, эксперты считают, что возможное умеренное ослабление рубля не приведет к лавинообразной инфляции. Поэтому даже при прогнозируемом увеличении курса доллара в Приморье до 100 рублей, ситуация на валютном рынке останется стабильной и контролируемой.

#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Нефть#Валюта#Прогноз#Доллар#Рубль#Россия#НИ#Эксперты
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