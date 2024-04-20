СВО — не прачечная: блогер из Приморья пытался избежать посадки, помогая фронту?

Остроты этому вопросу добавляет и пост в телеграм-канале общественника от 27 февраля 2022 года, в котором он описывает, как внутри него «борются два Максима» в попытке определиться с личной позицией относительно спецоперации. В нем, помимо прочего, он указывает на то, что Россия нарушила международное право и проявила агрессию к другому суверенному государству. А в конце заявляет, что будет придерживаться исключительно того направления, которое продиктует власть. Эти слова, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что все, что и делает Чихунов для фронта — вряд ли может воспринимать как чистосердечное желание помочь.