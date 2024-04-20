СВО — не прачечная: блогер из Приморья пытался избежать посадки, помогая фронту?

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Updated Сегодня, 05:23
В очередной раз скандально известный в Приморье юрист и «правозащитник» Максим Чихунов напомнил своим читателям, что занимается сбором гуманитарной помощи для участников СВО. Вечером 6 апреля хулиган написал в свой телеграм-канал огромный пост, в котором, выразил негодование по поводу того, что СМИ, сообщая о ДТП, в которое он попал, упомянули в своих публикациях грядущий суд по делу о «расстреле» юристом мемориала в центре Владивостока.
Общественник, как нам показалось, увидел в этом присуждение виновности в аварии, и поспешил оправдаться, заявив, что в ДТП он оказался потерпевшим. Кроме того, по словам Чихунова, из-за происшествия он не смог собрать у ТЦ Алмаз в Артеме гуманитарную помощь в зону СВО.
«Вот из-за этой аварии, в которой был виновен водитель Ноута, наряд ГИБДД ждали около 3 часов (один экипаж на весь город при массе ДТП сегодня) плюс час разбирательств в ГАИ, я не успел собрать у Алмаза гуманитарную помощь в зону СВО», — написал юрист в своем телеграм-канале.
Некоторые читатели заподозрили Чихунова во лжи, и упрекнули его в том, что он «вывернул правду» так, что, по мнению комментаторов, обвинил другого участника ДТП в том, что бойцы на фронте не досчитаются необходимых вещей:
«Став виновником ДТП выставил невиновного человека виноватым, ещё и выставил так, что из-за этого водителя он не успел собрать гуманитарную помощь», — комментирует пользователь пост Чихунова о ДТП.
Кроме того, читатели «правозащитника» подвергли сомнениям сам факт отправки юристом гуманитарной помощи и ее надобности участникам СВО, намекая, на не очень хорошую, по нашему мнению, репутацию Чихунова.
«А доезжает ли ваша гуманитарка? А нужны ли ваши пустые слова мальчишкам в той самой зоне сво или же вы только лишь на просторах телеграмма освещаете свою помощь?», — задала вопросы в комментариях под тем же постом уже другой пользователь.
И все вопросы со стороны читателей Чихунова вполне понятны: на носу у хулигана судебное заседание, после которого он может отправиться в тюрьму на пять лет, а тут — новая неприятность в виде ДТП. Упомянув свою помощь фронту, скандальный общественник, по нашему мнению, мог рассчитывать на снижение градуса негатива по отношении к нему.
Только вот прямых ответов на эти вопросы Чихунов комментаторам не предоставил, отправив лишь ссылку на другой телеграм-канал, который хоть и связан со сбором «гуманитарки», обывателю, который не хочет копаться в груде информации, прояснить сомнения в волонтерской деятельности конкретно Чихунова, не может. Так все-таки…
Вышеупомянутая ссылка, которую юрист отправил негодующему комментатору, ведет в канал волонтерского приморского движения «Искра», основная деятельность которого действительно связана со сбором гуманитарной помощи, сбором денежных средств на гуманитарную помощь и отправкой «гуманитарки» в зону проведения спецоперации. Кроме того, на сайте организации указано, что помогает она именно мобилизованных военным и их семьям.
Сверив посты с фото машин участников движения, собирающих «гуманитарку» на СВО, с фото машины Чихунова, можно предположить, что он, действительно, участвует в благотворительных мероприятиях. Однако, никаких анонсов о сборе гуманитарной помощи 6 апреля, в дату, когда юрист попал в ДТП, из-за которого не смог собрать гуманитарную помощь у ТЦ, в телеграм-канале не публиковалось. Хотя обычно — это делается.
Отметим, что администраторы канала также регулярно публикуют отчеты о поступающих денежных переводах, в который списком указаны сумма, отправитель и сообщение при отправке. Корреспондент издания проверил все опубликованные отчеты с именем Максим через встроенный поиск по ключевым словам, но ни одного поста с инициалами, отсылающими к Чихунову, не нашел.
Интересно, что сам общественник хоть и проявлял интерес с гуманитарным сборам в помощь участникам СВО до своего скандального «расстрела» мемориала, активно начал заниматься этим уже после огласки этого инцидента.
Если брать во внимание все вышеперечисленное и приплюсовать к этому весь скандальный «фон» юриста с его интересом к Навальному*, случаями проявления домашнего насилия и загадочной судимостью по статье о хулиганстве, которая «всплыла» при его попытке избраться в ЗСПК, встает вопрос: а не пытается ли товарищ Чихунов «отбелить» свою репутацию через помощь фронту?
Остроты этому вопросу добавляет и пост в телеграм-канале общественника от 27 февраля 2022 года, в котором он описывает, как внутри него «борются два Максима» в попытке определиться с личной позицией относительно спецоперации. В нем, помимо прочего, он указывает на то, что Россия нарушила международное право и проявила агрессию к другому суверенному государству. А в конце заявляет, что будет придерживаться исключительно того направления, которое продиктует власть. Эти слова, по нашему мнению, свидетельствуют о том, что все, что и делает Чихунов для фронта — вряд ли может воспринимать как чистосердечное желание помочь.
Корреспондент «Восток-Медиа» поговорил с Виктором Тарабариным, участником СВО и депутатом Думы Владивостока о публичных личностях, которые оказывает показательную помощь участникам спецоперации после того, как «запятнали» свою репутацию. Таких людей депутат осудил, как осудил и «расстрел» Чихуновым мемориала во Владивостоке.
«Может он хороший парень, но своей шуткой глупой — а я надеюсь, что это была шутка, он, конечно, подорвал свою репутацию, фамилию немножко замарал. Конечно, надо отмываться, но тогда нужно собраться, как минимум, с „тиграми“ („Тигр“ — добровольческий отряд — Прим. ред), поехать туда, искупить свой поступок», — поделился своим мнением с корреспондентом издания Тарабарин.
При этом он отметил, что лично с Чихуновым не знаком, а во время той самой истории с гранатометом в центре Владивостока, сам он находился в зоне проведения СВО после того, как был мобилизован.
О том, что зона СВО превратилась в «прачечную по отмыванию репутации», в обществе активно заговорили после того, как участники «голой вечеринки» Ивлеевой в качестве извинений один за другим неожиданно начали изъявлять желание помогать фронту. И с одной стороны, любая помощь — это хорошо. Но с другой — устраивать благотворительные концерты, собирать гуманитарную помощь в качестве извинений, и «хайпиться» на подвигах российских солдат — занятие сомнительное. Так, некоторые российские «новые медиа», освещающие события спецоперации, выразили сомнение по поводу правильности таких поступков:
«Мне становится печально, что зона СВО становится прачечной. Каждый кто провинился перед законом, сразу же едет за ленту (граница у зоны проведения СВО — Прим. ред). Я не уверен, что жители новых республик заинтересованы в лицемерном отношении со стороны сочувствующих ********* [лжецов]», — сообщает телеграм-канал DONTSTOPWAR.
О том, зачем «провинившиеся» начинают помогать фронту, высказался администратор телеграм-канала «Правда Шурави». По его словам, это делается ради «спасения своей шкуры»:
«Алексей Блиновский закупил беспилотники для российской армии на 50 млн рублей. Эти инфоцыгане начали помогать только для того, чтобы спасти свои шкуры. то для них 50 лямов, когда налогов на 900 млн. не уплачено?», — пишет военный обозреватель, который, судя по описанию канала, сам прошел войну в Афганистане».
Но не только представители «новых медиа» негодуют от заглаживания вины через пожертвования солдатам с передовой. Так, один из администраторов телеграм-канала военнослужащих ВДВ«Архангел спецназа», который сам непосредственно принимает участие в СВО и рассказывает подписчикам о событиях спецоперации «от первого лица», также возмутился восприятию фронта как прачечной. Он утверждает, что такая «помощь» им не нужна:
«Зона СВО — это не прачечная, где предатели могут отстирать своё грязное бельё! Не надо сюда бежать и скулить, когда вам накрутили хвосты на кулак и прижали к ногтю. Свои лицемерные подачки тоже заберите, а бравадные речи оставьте для „кружочков“ в телеграм-каналах», — пишется в одном из постов сообщества.
Сама стратегия использования СВО некоторыми недобросовестными личностями как повода набрать популярности или «отбелить» себя вполне понятна: зарабатывать «плюсики в карму» очень удобно на той теме, которая объединяет весь российский народ и каждый день звучит в заголовках СМИ. Только этот самый народ к попыткам наживиться на серьезной теме относиться крайне строго.
* — Алексей Навальный внесен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов.