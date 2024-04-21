Деревьям — жизнь: уникальную берёзовую рощу максимально сохранят в Находке

При этом Находке нужно не только сохранить место, успевшее стать частью истории, но и обзавестись новым комфортным и современным общественным пространством. Потребность в нём сегодня есть у всех жителей округа: от мала до велика. И главное, что на данном этапе необходимо сделать — это договориться, каким должен быть парк.