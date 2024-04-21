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Деревьям — жизнь: уникальную берёзовую рощу максимально сохранят в Находке

Деревьям — жизнь: уникальную берёзовую рощу максимально сохранят в Находке

21 апреля 2024, 04:02
Глава Находкинского городского округа Тимур Магинский встретился с неравнодушными жителями, переживающими за судьбу Берёзовой рощи, часть которой станет будущим Парком света. По итогам встречи, власти и горожане пришли к взаимному согласию.
Сюжет
История

Некоторое время в Находке продолжаются оживлённые дискуссии вокруг Берёзовой рощи, часть которой в будущем войдёт в экосистему Парка света — нового и современного общественного пространства.

Несмотря на то, что появление такого места вещь не только полезная, но и необходимая, жители города всё же переживали за судьбу берёз. Чтобы развеять все сомнения и успокоить горожан, власти городского округа встретились с неравнодушными находкинцами и объяснили, что роща будет сохранена по максимуму.

При этом Находке нужно не только сохранить место, успевшее стать частью истории, но и обзавестись новым комфортным и современным общественным пространством. Потребность в нём сегодня есть у всех жителей округа: от мала до велика. И главное, что на данном этапе необходимо сделать — это договориться, каким должен быть парк.

В ходе встречи мэр Находки Тимур Магинский объяснил обеспокоенным горожанам, что администрация готова и намерена искать компромисс. С ним согласились и инициативные граждане, которые вместе с главой округа и строителями прямо на месте будут обсуждать судьбу каждого отдельного дерева.

Важно, что все живые берёзы сохранят, а те, с которыми проделать это будет невозможно, будут заменены на два молоденьких подращенных саженца. Всего по проекту благоустройства предлагается заменить 43 берёзы из 335.

#Общество#Приморский край#Новости#Находка#Благоустройство#История#Деревья#Общественное пространство#Комфорт#Строители
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