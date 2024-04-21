Деревьям — жизнь: уникальную берёзовую рощу максимально сохранят в Находке

Posted Сегодня, 04:02
Published Сегодня, 04:02
Modified Сегодня, 04:04
Updated Сегодня, 04:04
Некоторое время в Находке продолжаются оживлённые дискуссии вокруг Берёзовой рощи, часть которой в будущем войдёт в экосистему Парка света — нового и современного общественного пространства.
Несмотря на то, что появление такого места вещь не только полезная, но и необходимая, жители города всё же переживали за судьбу берёз. Чтобы развеять все сомнения и успокоить горожан, власти городского округа встретились с неравнодушными находкинцами и объяснили, что роща будет сохранена по максимуму.
При этом Находке нужно не только сохранить место, успевшее стать частью истории, но и обзавестись новым комфортным и современным общественным пространством. Потребность в нём сегодня есть у всех жителей округа: от мала до велика. И главное, что на данном этапе необходимо сделать — это договориться, каким должен быть парк.
В ходе встречи мэр Находки Тимур Магинский объяснил обеспокоенным горожанам, что администрация готова и намерена искать компромисс. С ним согласились и инициативные граждане, которые вместе с главой округа и строителями прямо на месте будут обсуждать судьбу каждого отдельного дерева.
Важно, что все живые берёзы сохранят, а те, с которыми проделать это будет невозможно, будут заменены на два молоденьких подращенных саженца. Всего по проекту благоустройства предлагается заменить 43 берёзы из 335.