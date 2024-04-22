Победителей конкурса молодых архитекторов выберут жители

Члены жюри оценивали присланные эскизные проекты участников по параметрам: актуальность, креативность, техническое исполнение и возможность реализации. Прежде всего максимум баллов начислялся за проработку идеи проекта, адаптированность под нужды жителей, актуальность решения увиденных проблем участка, а также смелость предложенных идей и креатив автора. Судьи конкурса внимательно оценили и технический уровень присланных эскизов, мастерство исполнения, как проект вписан в городскую среду. Заключительные баллы выставлялись за то, как автор предусмотрел технические возможности воплощения проекта в жизнь: использованные материалы, технические решения.