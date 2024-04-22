Победителей конкурса молодых архитекторов выберут жители

Posted Сегодня, 03:17
Published Сегодня, 03:17
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Updated Сегодня, 03:20
Отдать голос за лучший проект можно на сайте https://architects.ursa.online до 25 апреля.
Члены жюри оценивали присланные эскизные проекты участников по параметрам: актуальность, креативность, техническое исполнение и возможность реализации. Прежде всего максимум баллов начислялся за проработку идеи проекта, адаптированность под нужды жителей, актуальность решения увиденных проблем участка, а также смелость предложенных идей и креатив автора. Судьи конкурса внимательно оценили и технический уровень присланных эскизов, мастерство исполнения, как проект вписан в городскую среду. Заключительные баллы выставлялись за то, как автор предусмотрел технические возможности воплощения проекта в жизнь: использованные материалы, технические решения.
По итогу наибольшее количество баллов набрали эскизы следующих конкурсантов: Генераловой Валерии, Мансуровой Дианы и Кабалык Виктории! Теперь выбрать победителя из представленных на конкурсной странице финалистов приглашаются все! Эти авторы получат ценные призы от Фабрики мороженого «УРСА». На основе эскиза, который получит большинство голосов в ходе интернет-голосования, профессиональные проектанты займутся проектированием благоустройства территории у кинотеатра «Нептун».
«Для администрации Владивостока это уже не первый опыт взаимодействия с Фабрикой мороженого в части благоустройства. В прошлом году была обновлена детская площадка в районе Третьей Рабочей, которая сразу же превратилась в излюбленное место отдыха жителей этого района. Проект благоустройства пространства у „Нептуна“ еще более амбициозный, и самое главное — вовлекает в этот процесс молодое поколение приморских архитекторов. Хотим выразить слова благодарности команде Фабрики мороженого за активное участие в городских проектах и усилия по изменению городского среды», — рассказала заместитель главы администрации Владивостока Екатерина Сиволовская.