Мэр Владивостока напоминает о голосовании за благоустройство скверов в городе

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Свое мнение уже высказали более 50 тысяч владивостокцев через онлайн-платформу. Однако еще есть время для борьбы между территориями.
Глава Владивостока призывает каждого жителя дальневосточной столицы принять участие в голосовании.
Голосование завершится 30 апреля, поэтому жителей города просят не упустить возможность принять участие и высказать свое мнение о том, какие скверы станут уютными и красивыми в будущем.
Вот список претендентов:
Проголосовать можно на сайте: 25.gorodsreda.ru