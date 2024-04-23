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Published Сегодня, 08:43

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Мэр Владивостока напоминает о голосовании за благоустройство скверов в городе

Мэр Владивостока напоминает о голосовании за благоустройство скверов в городе

23 апреля 2024, 08:43
Константин Шестаков напоминает, что ровно неделя осталась до завершения голосования за благоустройство скверов во Владивостоке. Три территории, которые наберут больше всего голосов, будут обновлены в первую очередь к 2025 году.

Свое мнение уже высказали более 50 тысяч владивостокцев через онлайн-платформу. Однако еще есть время для борьбы между территориями.

Глава Владивостока призывает каждого жителя дальневосточной столицы принять участие в голосовании.

Голосование завершится 30 апреля, поэтому жителей города просят не упустить возможность принять участие и высказать свое мнение о том, какие скверы станут уютными и красивыми в будущем.

Вот список претендентов:

  • сквер в районе Борисенко, 102;
  • сквер в районе Некрасовской, 96-98;
  • сквер Кутузова;
  • сквер в районе Ильичева, 14-16;
  • сквер Магнитогорский;
  • сквер Октябрьский;
  • сквер в районе Октябрьской, 10-12.

Проголосовать можно на сайте: 25.gorodsreda.ru

#Приморский край#Владивосток#Новости#Голосование#Благоустройство#Константин Шестаков#Благоустройство города#Благоустройство скверов#Онлайн-платформа#Жители Владивостока#Глава Владивостока#30 апреля
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