Никто не знает, как: почему «накрылся» главный байкерский фестиваль весны в Приморье?

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Об отмене байкерского фестиваля в Приморье стало известно сегодня, 23 апреля. Планировалось, что байкеры всего Дальнего Востока организуют съезд во Владивостоке 4 мая и дадут официальный «старт» мотосезону этого года. Однако выяснилось, что в указанную дату мероприятие не состоится.
По одной из версий, распространяемых в новых медиа, традиционный массовый заезд мотоциклистов во Владивостоке отменили в связи с недавним распоряжением администрации города о том, что в местах проведения массовых мероприятий необходимо усиление охраны. Это требует серьезных расходов, которые дорого обойдутся организаторам фестиваля.
К примеру, на мероприятия, в которых принимают участие свыше 500 человек, теперь следует привлекать не менее трех вооруженных работников частных охранных организаций, имеющих шестой разряд, либо сотрудников Росгвардии с табельным оружием. В то время, как официальное открытие мотосезона в Приморье регулярно собирает не менее двух тысяч участников.
Работа вооруженной охраны — хоть и важная мера предосторожности, но далеко не дешевая. Помимо этого, для проведения байкерского фестиваля организаторам требуется обеспечить леерное ограждение и поставить точки досмотра с металлоискателями. Соблюдение всех этих норм и правил безопасности слишком бы ударило по финансам ответственным лиц. Об этом ранее сказал и один из соорганизаторов — руководитель компании MATTVEI promo Матвей Кравченко. Или все же причина в другом?
23 апреля организаторы байкерского фестиваля заявили об отмене главного весеннего мото-съезда в Приморье.
«Друзья, в связи с новыми нормами безопасности на массовых мероприятиях, которые мы не можем выполнить на фестивале, вынуждены отменить его. По закрытию сезона объявим позже», — сообщили в официальной группе мероприятия «BIKE Festival 4.05.2024» в своих соцсетях.
Однако о масштабах возможных расходов речь пошла только в обсуждениях новости, по предположению неравнодушных приморцев.
В это же время сами байкеры увидели более серьезный повод для отмены открытия мотосезона. Представители одного небезызвестного мотоклуба в Приморском крае поделились с корреспондентом «Восток-Медиа» своими мыслями на этот счет.
— Как должна грамотно осуществляться организация мер безопасности в случае проведения байкерского фестиваля — никто пока не знает. Приморье еще никогда с этим не сталкивалось. Там более не понятно, как все это организовать в такой ограниченный срок, когда до мероприятия осталось меньше двух недель. Вероятно, что это в большей степени повлияло на отмену официального открытия мотосезона, — сообщили нашему корреспонденту мотоциклисты Владивостока.
В истории Приморья это событие должно было состояться уже в двадцать седьмой раз. За все эти годы весенний байкерский фестиваль объединял не только представителей различных мотоклубов, но и поклонников мототранспорта, а также других неравнодушных людей.