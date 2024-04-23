Никто не знает, как: почему «накрылся» главный байкерский фестиваль весны в Приморье?

Работа вооруженной охраны — хоть и важная мера предосторожности, но далеко не дешевая. Помимо этого, для проведения байкерского фестиваля организаторам требуется обеспечить леерное ограждение и поставить точки досмотра с металлоискателями. Соблюдение всех этих норм и правил безопасности слишком бы ударило по финансам ответственным лиц. Об этом ранее сказал и один из соорганизаторов — руководитель компании MATTVEI promo Матвей Кравченко. Или все же причина в другом?