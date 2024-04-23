Прокрастинация в бизнесе: как не откладывать дела накануне праздника труда

«Может, всё дело в возрасте, и мне пора на пенсию? Шучу, конечно, но я просто не чувствую никаких сил продолжать работать. При этом мне кажется, что партнёры делают всё не так. Мы словно пребываем в стагнации, хотя прибыли не падают, но и не растут. А я всё время откладываю дела, всё время о чём-то мечтаю».