Прокрастинация в бизнесе: как не откладывать дела накануне праздника труда

Posted 22 апреля, 23:03
Published 22 апреля, 23:03
Modified Сегодня, 00:17
Updated Сегодня, 00:17
И прокрастинация — это явление, когда человек понимает последствия, но всё равно откладывает. В определённом смысле прокрастинация — это часть такого явления как лень. Здесь важно отделить общественное представление о лени, когда люди осуждают нетрудолюбивого лежебоку, от психологического представление о лени как о проявлении или даже свойстве нервной системы. По сути, депрессия — это своего рода квинтэссенция лени: человек не видит смысла что-то делать.
Помимо буквальных проблем, связанных непосредственно с откладыванием дел, прокрастинация несёт в себе трансгенерационные переживания: многие из нас слышали в детстве от старшего поколения «не потопаешь — не полопаешь», «кто не работает, тот не ест». Трансгенерационные связи — это связи между поколениями, когда мы перенимаем, зачастую неосознанно, опыт родителей, дедов и прадедов. В СССР особенно в военное и послевоенное время работа от зари до зари буквально означала выжить. В нашей стране даже есть государственный праздник весны и труда, который, к слову, не за горами.
Трансгенерация — это психологический феномен, неструктурированный и по большей части невербализованный, но вне всякого сомнения существующий. По сути это такое трасгенерационное наследие народа, когда человек сам себя корит за прокрастинацию, тогда как прокрастинация — это проблема психологического толка. Психология изучает это явление и предлагает свои решения, поскольку эффект от «заставить себя» носит исключительно временный характер и поэтому результативным считать его сложно.
Зачастую прокрастинация — это способ нашего организма сказать нам: «стоп, я больше не могу, что-то идёт не так». Но почему он это делает? О некоторых причинах прокрастинации поговорим сегодня, основываясь на реальных примерах из жизни.
Когда банан — просто банан
Виталий, 49 лет, средний бизнес, владелец:
«Я с детства был медлительным мальчиком, даже с ребятами во дворе играть не выходил, потому что они всё время бегали, играли в быстрые игры. В бизнесе мне кажется, что я всё время торможу, не успеваю. Но мне и не хочется спешить. Я постоянно откладываю дела, я стараюсь скрывать это, чтобы окружающие не сочли меня ленивым, слабым».
В ходе работы мы выяснили, что с малолетства Виталий выполнял большое количество домашних дел, поскольку отец постоянно был в командировках, а мама на работе. Он убирал дом и двор, следил за младшими братом и сестрой, готовил. Маленькому мальчику было просто не до игр. Усталость копилась, и по дому он не всё успевал. Так и прослыл медлительным. Во взрослой жизни, построив крепкий бизнес, Виталий по привычке работал с утра до вечера практически без выходных.
Элементарная причина прокрастинации, которую мы привыкли игнорировать опять же в силу трансгенерационных связей (уставать не положено!), — это усталость. Когда Вы последний раз были в полноценном отпуске? Удавалось ли отдохнуть?
Ирина, 56 лет, малый бизнес, владелец:
«Мама всегда говорила, что я ленюсь, постоянно лежу днём, и сейчас я постоянно словно слышу её голос, как будто она рядом и упрекает меня за то, что я постоянно откладываю какие-то дела, хочу прилечь передохнуть. Заставлять себя работать становится всё труднее».
В ходе работы стало известно, что у Ирины с детства диагностировали некоторые заболевания органов ЖКТ. В частности, печени. Что приводит к повышенной утомляемости. Но ни Ирина, ни её мамы не связывали эти факторы с желанием девочки полежать.
Особенности здоровья, физического и психологического, зачастую являются прямыми причинами нашей прокрастинации. Если Вы знаете о каких-то своих заболеваниях, то теперь Вы знаете и о том, что они могут непосредственно влиять на прокрастинацию. А может быть сейчас самое время пройти обследование, диспансеризацию? Когда Вы уделяли внимание своему организму?
Делать своё дело
Наталья, 28 лет, малый бизнес, владелец:
«Я начинаю ненавидеть себя за лень. Бизнес мне достался от родителей, всё прекрасно работает, я молодая, но что со мной не так? Почему я всё время откладываю дела? День расписан, совещания, встречи, а я не могу заставить себя встать утром с кровати. Муж говорит — не ценю, что есть. Даже на хобби времени не хватает».
В ходе работы Наталья поделилась, что её любимое занятье — фотография. Сейчас у неё сеть фотостудий, и ничего не хочется откладывать. Иногда прокрастинация как бы намекает нам на то, что мы делаем не своё дело. Не то, что хотим мы на самом деле. А потом меняем род деятельности и чувствуем, как за спиной вырастают крылья.
Мы ждём перемен
Николай, 61 год, крупный бизнес, совладелец:
«Может, всё дело в возрасте, и мне пора на пенсию? Шучу, конечно, но я просто не чувствую никаких сил продолжать работать. При этом мне кажется, что партнёры делают всё не так. Мы словно пребываем в стагнации, хотя прибыли не падают, но и не растут. А я всё время откладываю дела, всё время о чём-то мечтаю».
В ходе работы оказалось, что мечты Николая, которых он как будто стеснялся, представляют собой амбиционные планы по переустройству бизнеса. С удивлением Николай обнаружил, что партнёры приняли его идеи, а трансформация бизнеса привела к увеличению дохода для всех. Больше о пенсии Николай не вспоминал, а вот прокрастинацию периодически вспоминает и благодарит: именно она сподвигла его на благоприятные перемены.
У меня прокрастинация, что делать?
Если Вы констатируете у себя прокрастинацию, лучшее, что можно сделать, это принять своё право на неё: если Вы откладываете свои даже самые важные дела, значит, что-то идёт не так, и вместо упрёков всегда наиболее эффективны понимание и принятие. Тогда Вы не будете тратить свою энергию на самобичевание, и сможете направить её в созидательное и конструктивное для себя русло.
В первую очередь, конечно, можно посмотреть на причины, которые привели Вас к прокрастинации. Кто он, ваш внутренний прокрастинатор: перегруженный ребёнок, человек с бюллетенем или тот, кто запутался и хочет перемен? Чем быстрее Вы познакомитесь, тем быстрее договоритесь о дальнейших совместных планах и действиях. Так прокрастинатор превращается в друга и соратника. Так на место усталости и выгоранию приходят весна и труд.
А я от всей души поздравляю читателей еженедельника «Золотой Рог» с наступающим праздником 1 мая! Пусть Ваша весна будет яркой, а Ваш труд приносит Вам только удовлетворение и положительные результаты, объединяя работу и творчество.
Наталья Миронова
Практическая и клиническая психология,
консультирование населения и организаций,
психодиагностика.
Иллюстрация: Лиля Ахвердян.