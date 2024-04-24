Антон Волошко: депутаты парламента Приморья поддержали инициативы губернатора

Эта мера поддержки касается тех участников СВО, кто удостоен звания Героя Российской Федерации и постоянно проживает на территории Приморского края. Сегодня по новому закону уже четыре Героя РФ попадают под эту меру поддержки, на обеспечение их жильем необходимо выделение из бюджета региона финансирования в размере 51 миллиона рублей.