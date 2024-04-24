Антон Волошко: депутаты парламента Приморья поддержали инициативы губернатора

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
На очередной сессии Законодательного Собрания Приморья депутаты рассмотрели ряд законодательных инициатив, представленных главой региона, которые касаются расширения перечня мер поддержки участников спецоперации и членов их семей.
Как отмечают парламентарии, регион очень активно оказывает помощь тем, кто сегодня на передовой защищает свою Родину. Приморский край входит в число лидеров по этой работе среди других российских регионов.
«Сегодня целый блок вопросов, которые рассматривали депутаты на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья, вновь касался мер поддержки тех, кто участвует в специальной военной операции и членов их семей. Один из законопроектов касается улучшения жилищных условий — участники СВО и члены их семей смогут получить дополнительные денежные средства на приобретение жилья. При условии, если их жилищные условия не соответствую нормам по квадратным метрам», — отметил «Восток-Медиа» спикер краевого парламента Антон Волошко.
Эта мера поддержки касается тех участников СВО, кто удостоен звания Героя Российской Федерации и постоянно проживает на территории Приморского края. Сегодня по новому закону уже четыре Героя РФ попадают под эту меру поддержки, на обеспечение их жильем необходимо выделение из бюджета региона финансирования в размере 51 миллиона рублей.
«Еще одна важная корректировка закона касалась компенсации тех затрат, которые участники СВО и их семьи понесли на газификацию своего жилья. То есть теперь эти расходы будут компенсироваться из краевого бюджета. Установлен соответствующий регламент, эта процедура в законе отражена более четко, более акцентированно», — пояснил Антон Волошко.
Закон о газификации в крае действует на протяжении нескольких лет, но его необходимо было корректировать, чтобы мерой поддержки могли воспользоваться участники СВО. После принятия поправок уже две приморских семьи участников СВО смогут получить компенсацию за газификацию своих домов.