В Москве арестовали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Басманный суд в Москве вынес решение об аресте до 22 мая Джумохона Курбонова, одного из фигурантов дела о теракте в «Крокус Сити Холле». Информацию об этом сообщил телеграм-канал судов общей юрисдикции.