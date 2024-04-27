В Москве арестовали 12-го фигуранта дела о теракте в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 17:04
Published Сегодня, 17:04
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Суд принял решение удовлетворить ходатайство органов предварительного расследования и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на 26 дней для Джумохона Курбонова, гражданина Таджикистана. Его обвиняют в совершении террористического преступления, предусмотренного частью 3 статьи 205 Уголовного кодекса РФ, пишет RTVI.
По версии следствия, Курбонов имел задачу предоставлять деньги для подготовки теракта, а также заботиться о средствах связи и оплате членов организованной группы.
SHOT сообщает, что Курбонов работал неофициально в России и проживал в одном из московских хостелов.
О задержании Курбонова, родившегося в 2003 году, стало известно 26 апреля. По данным РБК, он родом из Пархара (Фархора) — поселка городского типа, который является административным центром Пархарского района Хатлонской области Таджикистана.