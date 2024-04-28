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Posted 28 апреля, 07:10

Published 28 апреля, 07:10

Modified 30 апреля, 12:06

Updated 30 апреля, 12:06

Выставка к 125-летию дипотношений между Россией и Таиландом открылась в Приморье

Изумрудного Будду из Золотой земли можно увидеть во Владивостоке — фото

28 апреля 2024, 07:10

Выставка к 125-летию дипотношений между Россией и Таиландом открылась в Приморье

Что мы знаем, точнее — что мы не знаем про Таиланд? Про древнюю историю Сиама, про культуру этой страны? Про то, какой путь она прошла и как прекрасна — и вовсе не пляжами и морем единым.

Хотите узнать и по-настоящему увидеть Таиланд? Тогда ваш путь — на выставка «Страна Изумрудного Будды» (6+), что открылась в Парадных залах Приморской краевой картинной галереи.

Выставка — это большой проект, созданный совместными усилиями Бюро творческих экспедиций, которым руководит известный художник, академик Российской академии художеств Владимир Анисимов, и министерства иностранных дел РФ. Проект реализуется уже два десятка лет: известные российские художники, керамисты, мэтры российского искусства отправляются в Таиланд в творческие командировки, а созданные ими произведения составляют основу экспозиций выставок, которые Бюро проводит в разных городах России. Каждая из них открывает россиянам совсем другой Таиланд — не крикливо-пляжно пёстрый, а невероятно красивый, загадочный, как тысячелетние статуи Будды…

— Выставка во Владивостоке, — рассказывает Владимир Анисимов, — посвящена 125-летию установления дипломатических отношений между Россией и Таиландом. Здесь без малого две сотни работ известных художников, которые жили и путешествовали по Таиланду — не по пляжам и отелям, а по стране, которую хотели понять и полюбить, и им это удалось… Наша выставка — подарок российского народа дружественному народу Королевства Таиланд.

Ходить по залам «Страны Изумрудного Будды» — всё равно что открывать новый мир. Вот перед тобой раздвигается стена джунглей — пряный, яркий, таинственный и мудрый Таиланд показывает свои заброшенные века назад древние города, погружает в тайны фауны и флоры… Стоит отметить, что в залах выставки — не только живопись. Великолепная керамика Светланы Могутиной дополняет экспозицию и создаёт то самое чувство, словно вы находитесь в доме тайского вельможи. А особое место в экспозиции занимает артефакт «Слон», найденный недалеко от города Аютия. Местные жители утверждают, что ему более 150 лет.

— Аютия — древняя столица Сиама, тогда эта страна называлась Суваннапхум, что в переводе — золотая земля, — говорит Владимир Анисимов. — Сотни лет назад жители покинули город, потому что он стоял слишком близко к границе с недружественными странами. И в суматохе переезда забыли в Аютии статую золотого Будды. На несколько веков забыли, информация о ней считалась легендой. А когда было решено все же перевезти в Бангкок из Аютии оставшиеся там артефакты, нашлась и статуя. Пять тонн золота! Об этой истории рассказывает одна из картин на выставке.

По словам Владимир Анисимова, у проекта «Страна Изумрудного Будды» посыл в первую очередь просветительский. Поэтому к выставке подготовлена большая образовательная программа.

— А главное — говорит Владимир Анисимов, — в том, чтобы посетители выставки после её просмотра захотели узнать больше о настоящем Таиланде. Не туристическом. О великой и очень дружественной нам стране.
#Культура#Приморский край#Владивосток#Новости#Выставка#Приморская государственная картинная галерея
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