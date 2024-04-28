Изумрудного Будду из Золотой земли можно увидеть во Владивостоке — фото

Ходить по залам «Страны Изумрудного Будды» — всё равно что открывать новый мир. Вот перед тобой раздвигается стена джунглей — пряный, яркий, таинственный и мудрый Таиланд показывает свои заброшенные века назад древние города, погружает в тайны фауны и флоры… Стоит отметить, что в залах выставки — не только живопись. Великолепная керамика Светланы Могутиной дополняет экспозицию и создаёт то самое чувство, словно вы находитесь в доме тайского вельможи. А особое место в экспозиции занимает артефакт «Слон», найденный недалеко от города Аютия. Местные жители утверждают, что ему более 150 лет.