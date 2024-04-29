Моряк из Приморья вернется домой: Тимофея Колчанова вызволят из плена

Posted 29 апреля, 02:00
Published 29 апреля, 02:00
Modified 30 апреля, 12:04
Updated 30 апреля, 12:04
Переговоры проходили в экстремальных условиях — на борту захваченного танкера MSC ARIES, который охраняется воображёнными до зубов военными Корпуса стражей исламской революции. Таково было требование иранской стороны к российским дипломатам — переговоры об освобождении приморца можно провести только на борту судна.
Российские дипломаты поднялись на борт судна. По результатам переговоров глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян объявил, что весь экипаж танкера освободят. Точные сроки не называются.
«Гуманитарный вопрос освобождения экипажа корабля вызывает у нас серьезную озабоченность. Мы объявили о доступе консульств, освобождении и экстрадиции их послам в Тегеране», — написал Хосейн Амир Абдоллахиян.
Напомним, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Российские дипломаты посетили судно и убедились в том, что моряк здоров и условия его жизни удовлетворительны.