Моряк из Приморья вернется домой: Тимофея Колчанова вызволят из плена

Напомним, танкер MSC ARIES, который принадлежит израильскому миллиардеру, был захвачен КСИР в Ормузском проливе. Для освобождения Тимофея Колчанова захватчики потребовали, чтобы израильская сторона заменила моряка одним из своих представителей. Российские дипломаты посетили судно и убедились в том, что моряк здоров и условия его жизни удовлетворительны.