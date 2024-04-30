«Что горит?»: огромный столб дыма рядом с ТЦ «Калина молл» во Владивостоке

Posted 30 апреля, 10:47
Published 30 апреля, 10:47
Modified 30 апреля, 12:03
Updated 30 апреля, 12:03
Жители Чуркина заметили густой дым в районе торгового центра «Калина Молл». Предположительно, на Калинина начался пожар. Из-за мощного возгорания над городом поднялся огромный столб черного дыма.
Позже владивостокцы сообщили, что задымление видно и из других частей города.
Очевидцы в шоке обсуждают возможный пожар:
«Наверное, заброшка горит, рядом как раз такое здание»;
«Что там случилось? Такой дым страшный»;
«Какой ужас, надеюсь, все целы».
Пока нет точной информации о произошедшем, подробности уточняются.
По материалам "Восток-Медиа"