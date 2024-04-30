zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 30 апреля, 10:47

Published 30 апреля, 10:47

Modified 30 апреля, 12:03

Updated 30 апреля, 12:03

Около популярного ТЦ во Владивостоке поднимается огромный столб дыма

«Что горит?»: огромный столб дыма рядом с ТЦ «Калина молл» во Владивостоке

30 апреля 2024, 10:47

Около популярного ТЦ во Владивостоке поднимается огромный столб дыма

В районе ТЦ «Калина Молл» предположительно начался пожар, из-за которого над городом поднялся огромный столб чёрного дыма. Подробности уточняются.
Сюжет
Пожар

Жители Чуркина заметили густой дым в районе торгового центра «Калина Молл». Предположительно, на Калинина начался пожар. Из-за мощного возгорания над городом поднялся огромный столб черного дыма.

Позже владивостокцы сообщили, что задымление видно и из других частей города.

Очевидцы в шоке обсуждают возможный пожар:

«Наверное, заброшка горит, рядом как раз такое здание»;
«Что там случилось? Такой дым страшный»;
«Какой ужас, надеюсь, все целы».

Пока нет точной информации о произошедшем, подробности уточняются.

По материалам "Восток-Медиа"

#Общество#Происшествия#Приморский край#Владивосток#Новости#Пожар
Подпишитесь
Артём укроет ковёр из тюльпанов
4 апреля, 08:13
Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке
3 апреля, 01:16
Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!
2 апреля, 06:59
«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?
2 апреля, 02:25
ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке
1 апреля, 02:03
В Приморье запустили новый сервис для покупки новых и «почти новых» товаров
5 апреля, 08:10
"