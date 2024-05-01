Вошли в сезон: во Владивостоке нанесли дорожную разметку (адреса)

Posted 1 мая, 07:11
Published 1 мая, 07:11
Modified Сегодня, 02:50
Updated Сегодня, 02:50
Новые полосы разметки появились на Пушкинской и Всеволода Сибирцева. На Светланской обновили пешеходные переходы. В центре города специалисты провели влажную уборку и отмыли тротуары на площади Борцов за власть Советов.
В порядок приведены участки Корабельная Набережная — Суханова — Прапорщика Комарова; Авроровская — Хабаровская — Партизанский проспект; Океанский проспект — Алеутская — Некрасовская и некоторые другие популярные городские перекрестки.