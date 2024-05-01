zr.media
ГлавноеВсе новости
zr.media
ГлавноеВсе новости

Posted 1 мая, 07:11

Published 1 мая, 07:11

Modified Сегодня, 02:50

Updated Сегодня, 02:50

Вошли в сезон: во Владивостоке нанесли дорожную разметку (адреса)

Вошли в сезон: во Владивостоке нанесли дорожную разметку (адреса)

1 мая 2024, 07:11
Минувшей ночью специалисты муниципального предприятия «Содержание Городских Территорий» обновили дорожную разметку и покрытие пешеходных переходов, а также провели комплексную и влажную уборку на улицах Владивостока.

Новые полосы разметки появились на Пушкинской и Всеволода Сибирцева. На Светланской обновили пешеходные переходы. В центре города специалисты провели влажную уборку и отмыли тротуары на площади Борцов за власть Советов.

В порядок приведены участки Корабельная Набережная — Суханова — Прапорщика Комарова; Авроровская — Хабаровская — Партизанский проспект; Океанский проспект — Алеутская — Некрасовская и некоторые другие популярные городские перекрестки.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Дорожная разметка#Пешеходные переходы#Светланская#Океанский проспект
Подпишитесь
Артём укроет ковёр из тюльпанов
4 апреля, 08:13
Проект «Шахматы в искусстве» 12+ стартует 21 апреля во Владивостоке
3 апреля, 01:16
Алена Ироденко: жду юношеского максимализма!
2 апреля, 06:59
«Эпичная пробка»: что остановило движение по важному мосту во Владивостоке?
2 апреля, 02:25
ТОП-10 известных фильмов, которые снимали во Владивостоке
1 апреля, 02:03
«Москвич» заверил об отсутствии угрозы банкротства
2 мая, 07:45
"