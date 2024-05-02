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Posted 2 мая, 09:21

Published 2 мая, 09:21

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

Гребцы из Приморского края получили статус, позволяющий пройти олимпийский отбор

Два спортсмена из Приморья смогут догрести до Олимпиады в Париже?

2 мая 2024, 09:21

Гребцы из Приморского края получили статус, позволяющий пройти олимпийский отбор

Известные на весь мир гребцы из Приморья получили возможность выступить на Олимпиаде в Париже. Это стало возможным благодаря нейтральному статусу, который им предоставила Международная федерация каноэ.

Известные российские гребцы, призеры Олимпийских игр, спортсмены Центра спортивной подготовки Приморского края и Краевой спортивной школы олимпийского резерва Иван Штыль и Алексей Коровашков получили возможность выступить на Олимпиаде в Париже. Это стало возможным благодаря нейтральному статусу, предоставленному им Международной Федерацией каноэ (ICF). Всего такой статус получили 13 спортсменов из России.

Иван Штыль — серебряный призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, а также чемпион России. Алексей Коровашков — бронзовый призер Олимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы, а также серебряный призер Европейских игр. Оба спортсмена являются заслуженными мастерами спорта и представляют на соревнованиях Приморский край.

Для того, чтобы участвовать в Олимпиаде-2024, российским гребцам необходимо получить олимпийские лицензии. Отборочный турнир для их получения пройден в мае в венгерском Сегеде. После этого состоится еще один этап отбора в состав национальной сборной.

На Олимпиаде в Париже будут проводиться соревнования по двум дисциплинам по гребле на каноэ: 1000 метров в одиночке и 500 метров в двойке. Они пройдут с 6 по 10 августа.

В Приморье создан современный центр гребли в рамках нацпроекта «Демография». Он расположен в микрорайоне Лозовом Партизанского городского округа и реконструирован за счет федеральных и краевых средств. В планах также создание спортивно-туристического кластера с зоной отдыха.

#Общество#Спорт#Приморье#Приморский край#Новости#Олимпиада#Соревнования#Партизанск#Национальная сборная#Август
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