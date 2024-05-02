«Москвич» заверил об отсутствии угрозы банкротства

Арбитражный суд Москвы в ноябре минувшего года вынес решение о взыскании с автомобильного завода суммы в 2,4 миллиона евро и неустойки в размере 123,7 тысячи евро в пользу Silver Basis. Эти долги возникли у предприятия еще в 2020 году, когда оно принадлежало автокорпорации Renault, пишут «Новые Известия».