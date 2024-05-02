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«Москвич» заверил об отсутствии угрозы банкротства

«Москвич» заверил об отсутствии угрозы банкротства

2 мая 2024, 07:45
Фото: 1MI
Зарегистрированная в Гонконге Silver Basis Investment Development Company намерена подать иск в суд, чтобы объявить автозавод «Москвич» банкротом. Об этом свидетельствую данные на «Федресурсе». Однако, согласно разъяснениям представителей завода, у гонконгской компании нет оснований для этого.

Арбитражный суд Москвы в ноябре минувшего года вынес решение о взыскании с автомобильного завода суммы в 2,4 миллиона евро и неустойки в размере 123,7 тысячи евро в пользу Silver Basis. Эти долги возникли у предприятия еще в 2020 году, когда оно принадлежало автокорпорации Renault, пишут «Новые Известия».

«Москвич» мог оспорить решение суда до 3 июня 2024 года. Однако в Silver Basis решили не ждать этой даты и предпринять принудительные действия — компания заявила о своем намерении объявить завод «Москвич» банкротом, поскольку он якобы не выплачивает долг.

Сразу после этого «Москвич» подал кассационную жалобу, и суд приостановил процедуру взыскания задолженности. В настоящее время у Silver Basis нет оснований для подачи искового заявления о признании АО МАЗ «Москвич» банкротом. Это сообщение размещено на сайте «Федресурс» от компании АО МАЗ «Москвич».

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