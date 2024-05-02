«Москвич» заверил об отсутствии угрозы банкротства

Posted Вчера, 07:45
Published Вчера, 07:45
Modified Вчера, 07:45
Updated Вчера, 07:45
Арбитражный суд Москвы в ноябре минувшего года вынес решение о взыскании с автомобильного завода суммы в 2,4 миллиона евро и неустойки в размере 123,7 тысячи евро в пользу Silver Basis. Эти долги возникли у предприятия еще в 2020 году, когда оно принадлежало автокорпорации Renault, пишут «Новые Известия».
«Москвич» мог оспорить решение суда до 3 июня 2024 года. Однако в Silver Basis решили не ждать этой даты и предпринять принудительные действия — компания заявила о своем намерении объявить завод «Москвич» банкротом, поскольку он якобы не выплачивает долг.
Сразу после этого «Москвич» подал кассационную жалобу, и суд приостановил процедуру взыскания задолженности. В настоящее время у Silver Basis нет оснований для подачи искового заявления о признании АО МАЗ «Москвич» банкротом. Это сообщение размещено на сайте «Федресурс» от компании АО МАЗ «Москвич».