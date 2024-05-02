Программа основных Пасхальных торжеств в столице Приморья

9 мая в 18 часов на Приморской сцене Мариинского театра состоится совместный Большой Пасхальный концерт хоров Владивостокской епархии и хора и симфонического оркестра театра (6+). Билеты можно приобрести в иконных лавках храмов Владивостока, на сайте и в кассе театра.