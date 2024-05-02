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Программа основных Пасхальных торжеств в столице Приморья

Программа основных Пасхальных торжеств в столице Приморья

2 мая 2024, 01:29
Фото: 1MI
Празднование Светлого Христова Воскресения начнется с торжественного ночного богослужения с 4 на 5 мая в Спасо-Преображенском соборе Владивостока. Завершится 12 мая в Мариинском театре.

В Пасхальную ночь с 4 на 5 мая митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершит праздничное ночное богослужение в главном храме Приморья — Спасо-Преображенском соборе Владивостока. Начало 4 мая в 23:30.

В день Светлого Христова Воскресения, 5 мая, в 16 часов от Покровского храма Владивостока до Спасо-Преображенского собора по Океанскому проспекту пройдет традиционный общегородской Пасхальный крестный ход, который завершится кратким праздничным богослужением в соборе.

9 мая в 18 часов на Приморской сцене Мариинского театра состоится совместный Большой Пасхальный концерт хоров Владивостокской епархии и хора и симфонического оркестра театра (6+). Билеты можно приобрести в иконных лавках храмов Владивостока, на сайте и в кассе театра.

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6+
Фото: prim.mariinsky.ru

12 мая в 18 часов в Спасо-Преображенском соборе хор Приморской сцены Мариинского театра исполнит «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова (6+). Вход свободный.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Праздник#Пасха#Празднование
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