Программа основных Пасхальных торжеств в столице Приморья

Posted Сегодня, 01:29
Published Сегодня, 01:29
Modified Сегодня, 01:31
Updated Сегодня, 01:31
В Пасхальную ночь с 4 на 5 мая митрополит Владивостокский и Приморский Владимир совершит праздничное ночное богослужение в главном храме Приморья — Спасо-Преображенском соборе Владивостока. Начало 4 мая в 23:30.
В день Светлого Христова Воскресения, 5 мая, в 16 часов от Покровского храма Владивостока до Спасо-Преображенского собора по Океанскому проспекту пройдет традиционный общегородской Пасхальный крестный ход, который завершится кратким праздничным богослужением в соборе.
9 мая в 18 часов на Приморской сцене Мариинского театра состоится совместный Большой Пасхальный концерт хоров Владивостокской епархии и хора и симфонического оркестра театра (6+). Билеты можно приобрести в иконных лавках храмов Владивостока, на сайте и в кассе театра.
12 мая в 18 часов в Спасо-Преображенском соборе хор Приморской сцены Мариинского театра исполнит «Всенощное бдение» Сергея Рахманинова (6+). Вход свободный.