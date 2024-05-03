+30°C: настоящее пекло будет в Приморье уже завтра

Posted 3 мая, 09:47
Published 3 мая, 09:47
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Ночью будет переменная облачность, без осадков, а днём ожидается умеренный, местами сильный ветер южного и юго-восточного направления.
Во Владивостоке преимущественно переменная облачность без осадков. Ветер будет умеренным до сильного, вечером ожидается усиление. Температура ночью составит +8–10°C, а днём поднимется до +12–14°C.
В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет умеренным, вечером усилится. Ночью температура опустится до +5–7°C, а днём поднимется до +20–22°C.
В Находке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет умеренным, вечером ожидается его усиление. Ночью температура опустится до +6–8°C, а днём поднимется до +18–20°C.