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Posted 3 мая, 09:47

Published 3 мая, 09:47

Modified Сегодня, 02:48

Updated Сегодня, 02:48

+30°C: настоящее пекло будет в Приморье уже завтра

+30°C: настоящее пекло будет в Приморье уже завтра

3 мая 2024, 09:47
Завтра, 4 мая, в Приморье ожидается настоящее пекло, с температурой воздуха до +30°C, сообщает «Примгидромет».
Сюжет
Погода

Ночью будет переменная облачность, без осадков, а днём ожидается умеренный, местами сильный ветер южного и юго-восточного направления.

Во Владивостоке преимущественно переменная облачность без осадков. Ветер будет умеренным до сильного, вечером ожидается усиление. Температура ночью составит +8–10°C, а днём поднимется до +12–14°C.

В Уссурийске также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер будет умеренным, вечером усилится. Ночью температура опустится до +5–7°C, а днём поднимется до +20–22°C.

В Находке прогнозируется переменная облачность без осадков. Ветер будет умеренным, вечером ожидается его усиление. Ночью температура опустится до +6–8°C, а днём поднимется до +18–20°C.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Уссурийск#Температура
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