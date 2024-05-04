«Снова все потонет»: подарка природы стоит бояться приморцам в ближайшие дни

Posted 4 мая, 06:49
Published 4 мая, 06:49
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
В Приморье объявлено штормовое предупреждение. О потенциально опасных природных явлениях сообщили в Примгидромете. Причина — активный циклон над Японским морем, который приведет к дождям на южной половине края. Местами они будут сильными, количество осадков может достигать 15-40 мм за 12 часов. На юге края будут наблюдаться очень сильные дожди с количеством более 50 мм за 12 часов.
В общей сложности за период с 6 по 7 мая на юге и юго-востоке края ожидается 40-80 мм осадков — половина месячной нормы. Стоит отметить, что на побережье дожди будут сопровождаться еще и сильным ветром с порывами до 30 м/с.
Также есть опасность дождевых паводков на реках в южных и юго-восточных районах края. Уровень воды может подняться на 0,3-1,5 м, на отдельных участках есть риск переливов — реки могут выйти из берегов.