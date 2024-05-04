«Снова все потонет»: подарка природы стоит бояться приморцам в ближайшие дни

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. О потенциально опасных природных явлениях сообщили в Примгидромете. Причина — активный циклон над Японским морем, который приведет к дождям на южной половине края. Местами они будут сильными, количество осадков может достигать 15-40 мм за 12 часов. На юге края будут наблюдаться очень сильные дожди с количеством более 50 мм за 12 часов.