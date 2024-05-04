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Posted 4 мая, 06:49

Published 4 мая, 06:49

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

В Приморье объявлено штормовое предупреждение об опасных явлениях

«Снова все потонет»: подарка природы стоит бояться приморцам в ближайшие дни

4 мая 2024, 06:49

В Приморье объявлено штормовое предупреждение об опасных явлениях

В Приморье объявлено штормовое предупреждение о сильных дождях, ветре и возможных наводнениях на реках. Такой сюрприз принесет приморцам циклон с Японского моря.
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Циклон

В Приморье объявлено штормовое предупреждение. О потенциально опасных природных явлениях сообщили в Примгидромете. Причина — активный циклон над Японским морем, который приведет к дождям на южной половине края. Местами они будут сильными, количество осадков может достигать 15-40 мм за 12 часов. На юге края будут наблюдаться очень сильные дожди с количеством более 50 мм за 12 часов.

В общей сложности за период с 6 по 7 мая на юге и юго-востоке края ожидается 40-80 мм осадков — половина месячной нормы. Стоит отметить, что на побережье дожди будут сопровождаться еще и сильным ветром с порывами до 30 м/с.

Также есть опасность дождевых паводков на реках в южных и юго-восточных районах края. Уровень воды может подняться на 0,3-1,5 м, на отдельных участках есть риск переливов — реки могут выйти из берегов.

#Общество#Приморье#Ветер#Японское море#Циклон#Осадки#Паводки#Штормовое предупреждение#Дожди#Наводнения#Реки
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