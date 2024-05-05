Сияет ночью орден Победы: знаковый символ привели в порядок во Владивостоке

Posted Вчера, 06:22
Published Вчера, 06:22
Modified Сегодня, 02:49
Updated Сегодня, 02:49
Владивостокцы, проезжавшие кольцо на Инструментальном заводе вечером и ночью пятницы, могли лично убедиться: памятный знак сияет сотнями огней и выглядит потрясающе. Теперь он стал центром вечерней подсветки всего района.
В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что работы по реконструкции и приведению знака в порядок вели специалисты подрядной организации. Они установили на ордене 222 современных светодиодных светильника, а также 10 декоративных красных лучей.
Кроме того, была проведена реконструкция кабельных линий, а все элементы, которые не требовалось заменять, вымыли и отчистили.
После тестирования Орден Победы освещал кольцо всю ночь — и так теперь будет постоянно. Иллюминация будет включаться вместе с фонарями уличного освещения.