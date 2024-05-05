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Posted Вчера, 06:22

Published Вчера, 06:22

Modified Сегодня, 02:49

Updated Сегодня, 02:49

Орден Победы засиял во Владивостоке после реконструкции

Сияет ночью орден Победы: знаковый символ привели в порядок во Владивостоке

5 мая 2024, 06:22

Орден Победы засиял во Владивостоке после реконструкции

Памятный знак в виде ордена Победы, уже не первый десяток лет украшающий разворотное кольцо в районе Инструментального завода во Владивостоке, привели в порядок, и теперь он сияет. В буквальном смысле.

Владивостокцы, проезжавшие кольцо на Инструментальном заводе вечером и ночью пятницы, могли лично убедиться: памятный знак сияет сотнями огней и выглядит потрясающе. Теперь он стал центром вечерней подсветки всего района.

В пресс-службе администрации Владивостока рассказали, что работы по реконструкции и приведению знака в порядок вели специалисты подрядной организации. Они установили на ордене 222 современных светодиодных светильника, а также 10 декоративных красных лучей.

Кроме того, была проведена реконструкция кабельных линий, а все элементы, которые не требовалось заменять, вымыли и отчистили.

После тестирования Орден Победы освещал кольцо всю ночь — и так теперь будет постоянно. Иллюминация будет включаться вместе с фонарями уличного освещения.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#День победы#Благоустройство#9 мая
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