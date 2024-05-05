Сияет ночью орден Победы: знаковый символ привели в порядок во Владивостоке

Орден Победы засиял во Владивостоке после реконструкции

Памятный знак в виде ордена Победы, уже не первый десяток лет украшающий разворотное кольцо в районе Инструментального завода во Владивостоке, привели в порядок, и теперь он сияет. В буквальном смысле.

Сюжет День победы