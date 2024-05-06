Разгул стихии придется потерпеть: когда закончится Армагеддон в Приморье?

Posted Сегодня, 02:29
Published Сегодня, 02:29
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Updated Сегодня, 02:51
Минувшей ночью Приморский край оказался под влиянием циклона, который смещался над Корейским полуостровом. На большей территории региона начались дожди, под удар наиболее сильных осадков попало юго-восточное побережье. Северо-западные районы остались в стороне от бушующей стихии.
Сегодня, 6 мая, циклон переместится на Японское море и продолжит путь над его акваторией. Дожди в Приморье сохранятся. Температурный фон в регионе понизится от +9°С до +16°С, в восточных районах станет еще холоднее — от +3°С до +8°С.
В ночь с 6 на 7 мая дожди пойдут на убыль, а в западных и южных районах прекратятся вовсе. Столбики термометров опустятся до отметок от +1°С до +8°С, на северо-востоке эти показатели рухнут от -3°С до 0°С.
Завтра днем небольшие осадки задержатся на северо-востоке Приморья. Максимальная температура ожидается на 1 — 3 градуса выше, чем сегодня.
Во Владивостоке в ночь на понедельник пошел дождь, выпало 17 — 24 мм осадков и выше. Сегодня сохранится пасмурная и дождливая погода, температура воздуха окажется немного теплее вчерашней, однако не поднимется за пределы +14°С.
Ближайшей ночью дождь во Владивостоке закончится, температура понизится до +5°С до +8°С. Завтра днем погода прояснится, потеплеет от +14°С до +18°С.