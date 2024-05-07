Олег Кожемяко прокомментировал инаугурацию Президента РФ Владимира Путина

Губернатор Приморья Олег Кожемяко высказался по поводу инаугурации Президента России Владимира Путина. Он отметил, что в своей речи Путин четко обозначил цели и задачи страны, подчеркнув важность главных ценностей, которые необходимо сохранить и развивать.

Сюжет Развитие