Олег Кожемяко прокомментировал инаугурацию Президента РФ Владимира Путина

Posted 7 мая, 10:02
Published 7 мая, 10:02
Modified Вчера, 02:08
Updated Вчера, 02:08
Он подчеркнул, что цели и задачи, обозначенные в речи президента, являются главными ценностями, которые необходимо сохранить и развивать.
Кожемяко также отметил, что перед российским обществом стоит много работы, но с лидерством Владимира Путина страна сможет добиться успеха во всех сферах жизни.
«Уверен, с нашим лидером мы обязательно справимся и победим, добьемся успеха во всех сферах жизни нашего общества», — сказал Губернатор.