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Posted 7 мая, 10:02

Published 7 мая, 10:02

Modified Вчера, 02:08

Updated Вчера, 02:08

Олег Кожемяко прокомментировал инаугурацию Президента РФ Владимира Путина

Олег Кожемяко прокомментировал инаугурацию Президента РФ Владимира Путина

7 мая 2024, 10:02
Губернатор Приморья Олег Кожемяко высказался по поводу инаугурации Президента России Владимира Путина. Он отметил, что в своей речи Путин четко обозначил цели и задачи страны, подчеркнув важность главных ценностей, которые необходимо сохранить и развивать.

Он подчеркнул, что цели и задачи, обозначенные в речи президента, являются главными ценностями, которые необходимо сохранить и развивать.

Кожемяко также отметил, что перед российским обществом стоит много работы, но с лидерством Владимира Путина страна сможет добиться успеха во всех сферах жизни.

«Уверен, с нашим лидером мы обязательно справимся и победим, добьемся успеха во всех сферах жизни нашего общества», — сказал Губернатор.
#Общество#Приморье#Приморский край#Новости#Владимир Путин#Работа#Россия#Развитие#Президент#Инаугурация#Олег Кожемяко#Главные ценности
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